啦啦隊教練勒殺女房東典當贓物　當舖店員怒批畜生：真想打他！

▲啦啦隊教練劉殷瑋殺女房東被警方逮捕。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市34歲啦啦隊教練劉殷瑋，日前因染毒癮缺錢，爬窗侵入65歲女房東新莊6樓住家，卻行竊失風直接徒手將她滅口，事後拿著偷來的金飾、玉飾及手鐲到當舖典當，店員因珠寶來路不明拒收，事後得知劉男犯行，氣的爆粗口「這畜生，真想打他」。

警方調查，劉殷瑋有公共危險、竊盜前科，他身材壯碩曾在2012年代表參加東南亞啦啦隊公開賽，獲得混合雙人銅牌，之後擔任教練，卻不慎染上毒癮；去年新冠疫情嚴峻，劉男工作陷入停擺，加上右腳十字韌帶受傷，經濟陷入困頓，仍擋不住毒品誘惑，開始四處向友人借錢。

▼劉殷瑋爬窗戶入內行竊。（圖／記者陳雕文翻攝）

劉男原本與家人住在中和區，因毒害導致個性變異、脾氣暴躁，時常與家人起衝突；11月間，透過臉書社團「愛新莊我是新莊人」得知馮姓老婦人在新莊區化成路出租電梯華廈，19日以每個月1萬6000元承租下4房1廳的5樓住家，契約12月1日開始承租，但馮婦體諒他，讓他24日就搬入居住，沒想到就為自己惹來殺身之禍。

劉男搬入才3天又缺錢買毒，竟對住在6樓的房東老夫妻動起歪腦筋，26日凌晨4時許，趁馮婦72歲的許姓老公外出，從窗戶爬進企圖行竊，過程中卻被起床的馮婦發現，擔心東窗事發，一不做二不休，憑著壯碩身材單手從她背後勒頸，待她全身癱軟倒地，更拿枕頭悶住她的臉部，直到失去氣息。

▼馮婦在臉書貼文要租屋，竟惹來殺生之禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

劉男犯後開始翻箱倒櫃，將馮婦的金飾、玉器及手鐲搜刮一空，為了掩飾犯行，還兩次進入現場毀滅跡證，隨後拿得手的珠寶到一家當舖典當；當舖店員回想當天11時許，劉男行色匆匆入內難掩慌張，依規定查看身份證登記，並要他出示珠寶證明書，最後店員擔心是贓物，以珠寶沒有價值為由拒絕典當。

馮婦身亡後，因脖子上詭異瘀青勒痕，引起警方注意，經調閱監視器發現劉男涉有重嫌，27日下午循線將他逮捕，但他完全矢口否認，經警方突破心防後坦承犯行，依強盜、殺人及毒品罪將他移送偵辦，檢方認定有逃亡滅證之虞，聲請羈押獲准。

▼劉殷瑋右腳十字韌帶受傷。（圖／記者陳雕文攝）

當舖店員表示，27日就有警察找上門詢問典當過程，他才驚覺事有蹊蹺，翌日得知劉男竟是殺人強盜犯，氣的飆罵「真的是畜生」，他的行為真的會引起社會公憤，「真的很想打他」。

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