華航首架A321neo今交機！無線網路可追劇　全平躺豪華客艙曝光

▲華航A321neo豪華商務艙配有15.6吋4K高畫質解析度個人螢幕。（圖／華航提供）

記者許維寧／台北報導

中華航空今天（11/29）表示，首架A321neo已經於德國漢堡時間11月29日交機，機上配備全平躺豪華商務艙，並配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務，並且搭配大容量貨艙系統，之後將擔當華航區域航線主力機種。

華航表示，於今日交機的A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位。因應後疫情時代，客艙設置防疫零接觸細節功能，更首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，椅寬更為寬敞，並配置可調式加高活動隔板，保有隱私亦降低與鄰座接觸的機會。

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華航也說明，機上引進智慧遙控功能，旅客均可使用個人手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕即可操控，還可查詢電子菜單與酒單。豪華商務艙及經濟艙則分別配有15.6吋和13.3吋4K高畫質解析度螢幕，並提供子母畫面多工處理功能，旅客可同步開啟飛行地圖、餐飲資訊等服務。此外，洗手間也設置零接觸的感應式水龍頭，加上HEPA高效空氣過濾系統，平均2至3分鐘空氣全部換新。

▲華航A321neo豪華商務艙座椅配置可調式加高活動隔板。（圖／華航提供）



除此之外，華航表示，機上亦提供高速無線網路Wi-Fi服務，開放Line、WeChat、Facebook Messenger、Apple iMessage、What's App、Viber與Line2等7個APP免費純文字傳輸，並配有多種網路流量方案，旅客可以信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁。非會員旅客可在機上專屬入會網頁加入「華夏會員哩程酬賓計劃」，完成申請會員者在優惠期間加贈1000哩回饋。

為了因應貨運需求，華航也說，A321neo客機腹艙選擇可彈性配置的「貨物裝卸系統」（Cargo Loading System），以盤櫃裝載貨物，有效節省人力搬運、縮短航機過境的地停時間，保護貨物及旅客行李；並可新增重型貨物貨源，且更易於裝卸；另可配合各地機場需求，調整腹艙為散裝形式。A321neo新機預估可增加10-20% 的貨量。也因應國際趨勢，A321neo比起前一世代窄體機可減少15至20%燃油消耗，亦可減少達 75% 噪音足跡及50% 氮氧化物 NOx 排放。

華航說，A321neo新機抵台後將先進行整備及認證，未來配合旅運市場需求，將陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線。

▲A321neo經濟艙利用客艙寬度優勢，並配置超輕薄座椅結構，提供更寬敞搭乘空間。（圖／華航提供）