空姐篩檢免戳鼻孔了！指揮中心同意：改「3採檢方式」擇一進行

▲機組員因公需求常要戳鼻孔篩檢。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

機組員因公需求，每月都需「戳鼻孔」篩檢，交通部民航局日前表示，「確實造成他們很大痛苦」，上月已行文指揮中心盼改取唾液等其他方式篩檢。對此，指揮中心同意「國籍航空公司機組員得以鼻咽拭子、咽喉拭子及深喉唾液等採檢方式擇一執行PCR檢測」。

機組員日前曾抗議，他們每月為了篩檢都需「戳鼻孔」好幾次，且陷入檢疫、出勤的輪迴中，讓不少人感到身心俱疲，民航局請航空公司與工會討論，希望針對機組員派遣能更彈性，讓機組員有較多的自由日。

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民航局副局長林俊良也說，機組員居家檢疫期滿都要「戳鼻孔」，確實造成他們很大痛苦，畢竟他們不像一般人偶爾一次，而是一個月要戳好幾次，確實很辛苦，因此上月底已行文指揮中心，建議改以唾液等方式取代戳鼻孔的篩檢模式。

▲民航局要求航空公司落實所有外站防疫作為。（圖／記者李毓康攝）

對此建議，指揮中心正式回函表示，「考量機組人員飛航頻率高，依現行防疫規定，平均每月2到3次鼻咽拭子的PCR檢測頻率，對機組人員鼻腔黏膜造成不適或傷害，因此指揮中心同意國籍航空公司機組員得以鼻咽拭子、咽喉拭子及深喉唾液等採檢方式擇一執行PCR檢測」。

民航局表示，指揮中心原本規定，機組員居檢期滿後，第五天需以鼻咽拭紙採檢，第九天與第十四天可以深喉檢測，居檢期間如果派飛，另外需進行快篩。民航局評估認為相關檢測已有其準確性，且密集的鼻咽拭紙檢測，確實會對機組員身心造成一定程度壓力或傷害，因此建議指揮中心允許以深喉檢測替代，指揮中心於本週三同意，民航局當天均已轉達各航空公司。