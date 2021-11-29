多元就業助攻！　打造浪子「固力咖」福利部

▲更生人小虎透過勞動部永康就業中心的幫忙媒合，到台南市湧泉生命關懷協會擔任多元進用人員，學習麵點製作與烘焙等相關技能，展開新生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

浪子在多元就業助攻下找到春天！45歲的更生人小虎（化名），出獄後積極找工作，透過勞動部永康就業中心的幫忙媒合，到台南市湧泉生命關懷協會擔任多元進用人員，學習麵點製作與烘焙等相關技能，不僅習得技能，也開心回歸社會！

每天早晨，在台南市湧泉生命關懷協會的作業空間內，小虎與其他更生弟兄們便開始準備製作麵食點心或烘焙產品。今年年初，協會剛申請通過勞動部多元就業開發方案，並成立「固力咖」福利部，協助更生夥伴們行銷手工製作的產品。

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「我以前比較血氣方剛，常常忍不住衝動。」出生於花蓮的小虎，17歲出社會闖蕩從事鋁門窗行業，一次北上與朋友聚會時，因羨慕友人光鮮亮麗的外表而走上歧路。

出獄後，與社會脫軌的小虎積極找工作，卻因身陷自我厭惡與人際恐懼中，導致處處碰壁。「有一次找工作，我聽到老闆的媽媽小小聲地說，「不要請這個人，他有刺青」。」種種挫折與心理壓力，一度讓他放棄人生，幸好當時被家人發現才撿回一命，進入身心病院積極治療。

出院後，決心振作的他透過職訓機會學習一技之長，並在各地中途之家開始工作，今年年初更透過永康就業中心，轉介到台南市湧泉生命關懷協會擔任多元進用人員，學習麵點製作與烘焙等相關技能。

「台南市湧泉生命關懷協會」長期投入在弱勢邊緣族群及更生人生命輔導，透過信仰真理重建殘缺的生命，期待讓更多更生人「生命翻轉，家庭關係修復」。藉由與「永新之家幸福農場」合作，透過勞動部多元就業開發方案成立「固力咖福利部」，培訓更生弟兄烘焙技能，學習製作水餃、餡餅等家常麵點，年節時分更推出糕餅禮盒。

協會計畫經理人王建升表示，若沒有人接納他們曾經的身分，那他們只會不斷進出監獄，透過多元計畫給予技能輔導，期望他們有一天就算離開中途之家，也能有一技之長。伴隨著這樣的理念與期望，協會與中途之家除了提供更生夥伴規律的作息生活及信仰支持，重新為他們建立正確的價值觀念及良好人際交流陪伴以外，也鼓勵他們考取專業證照，取得更多就業機會及復歸社會的能力。





小虎現在除有別於以往的穩定工作與職訓機會，也在協會與中途之家的陪伴下，步步與過往的自己告別，更藉由音樂與藝術創作抒發腦中的靈感，有朝一日，他希望能利用所學打造一個充滿音樂與美食的場所，陪伴和他一樣曾經迷失的人們。



永康就業中心主任黃豑頡表示，公部門透過多元就業開發方案，除了提供更生人工作機會以外，更期望藉由協會內部的就業輔導內容，培訓職能專才，讓他們有更好的職能方向，並在過程中營造一個友善的環境，給予他們幫助與鼓勵，增加他們重新回歸社會的信心。