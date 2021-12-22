高檢署創設文化藝廊　推展更生人作品鼓勵創作

▲臺灣高等檢察署近日完成第一辦公室簡報室整修，創設文化藝廊，展出更生人作品 。（圖／臺灣高等檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

臺灣高等檢察署近日完成第一辦公室簡報室整修，創設文化藝廊，於21日上午舉行揭牌暨更生人作品展覽開幕典禮；法務部蔡部長清祥、最高檢察署江檢察總長惠民、法務部張常務次長斗輝、臺灣更生保護會總會邢董事長泰釗、黃保護司長玉垣、許矯正署副署長金標、藝術界大師黃映蒲及知名銅雕大師吳宗霖皆蒞臨會場共同揭幕，以鼓勵更生人創作。

臺高檢署有鑒於第一辦公室(舊司法大廈內)2樓簡報室空間設計不敷所需，且設備老舊，無法因應視訊會議所需，乃重新規畫設計，修繕工程以流暢會議空間及動線、明亮、美觀及實用為主，結合數位科枝，打造符合現代科技需求之完善會議處所，並利用簡報室外走廊空間創設文化藝廊，以軟性文化藝術為訴求，展出充滿生命力的作品陶冶、療癒身心靈，進行藝術文化饗宴。

首展請藝術界大師黃映蒲老師精心挑選商借臺中監獄「才藝舍坊」學員創作開展，包括「風、調、雨、順四大天王」、「養心」、「叢林」等畫作，其中「風、調、雨、順四大天王」(即「東方持國天王」、「西方廣目天王」、「南方增長天王」、「北方多聞天王」)。

作者劉士羣是雕塑心靈之美技訓班學員，自2013年起參加國內比賽獲獎達35次，作品受邀至法務部、法務部矯正署及臺中港區藝術中心進行聯展，深獲好評。

他在創乍過程，皆雙膝跪地，恭敬誠心完成畫作，祈求上天垂憐人間、庇佑眾生離苦得樂，健康平安。這次同時展出臺灣更生保護會臺北分會與臺北監獄共同合辦「銅雕技訓班」之銅雕作品，以推展更生人作品，鼓勵更生人創作。