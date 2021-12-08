更保高雄分會舉辦麵食點心、咖啡輕食訓練班　培養更生技能

▲更保高雄分會於高雄輔導所辦理咖啡輕食訓練班，教導更生人技能，他們也全數獲得「IFBA 國際專業咖啡師第一級證照」。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

為積極協助有就業能力且暫時收容於安置處所之更生人，助其離開機構後能儘速謀得一份工作，更保高雄分會分別於展夢家園及高雄輔導所辦理「麵食點心訓練班」及「咖啡輕食訓練班」，由分會連結高雄市政府勞工局訓練就業中心、五洲餐飲教育中心、高雄市糕餅工會等相關公部門與民間資源，讓這些暫時住於安置處所的收容人，能迅速習得技能，減少安置期滿離所後才至就業服務站登記求職的空窗期。

該方案自101年度起已連續實行10年。這些曾經因為缺乏家人的關懷與支持、又無專業技能的一群人，實在難以進入職場，也對未來喪失了信心。「給他魚，不如教他釣魚」，因此選定低成本、低技術、短期可養成、可自行營運的職業類別，讓這群暫時迷失的收容人做包子、饅頭等，另外看好咖啡文化及密度的提升，也加入咖啡輕食訓練，讓更生人一技在身，就業之路能走得更踏實。

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高雄輔導所開辦的咖啡輕食班，對於更生人來說較為陌生，因為其過往只知道買易開罐咖啡加在阿比裡。此次由高雄分會結合五洲調飲教育訓練中心專業講師，藉由其豐富實務經驗，及多年在矯正機關職訓領域的教學背景，貼近學員之身心狀況，傳授其專業技術。授課老師並與分會合力將家園教室改為合格檢定場所，協助學員團體報名IFBA國際專業咖啡師證照檢定。

學員們有了共同目標，無不把握機會。國際證照檢定學科要以英文作答，學員大多只認得26個字母及簡單的單字，大家互相鼓勵複習，彼此加油打氣，增添不少凝聚力。11月29日當日與位於新加坡的國際餐飲協會總會線上視訊，所有學員分批參與檢定，並全數通過學科及術科測驗，獲國際餐飲協會世界總會發予「IFBA 國際專業咖啡師第一級證書」。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》12月電子報）

▼更保高雄分會舉辦麵食點心訓練班，讓暫時住於安置處所的收容人，能習得一技之長。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）