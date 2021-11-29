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開吃！超商每分鐘賣3碗「屯京拉麵」回來了　還送飲料甜品招待券

▲▼「全家」x「屯京拉麵」聯名系列回歸。（圖／業者提供）

▲屯京拉麵聯名鮮食回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬天總忍不住想來一碗熱騰騰拉麵可是又懶得排隊，沒關係，日本排隊拉麵名店「屯京拉麵」超商就能吃到了，屯京拉麵聯名鮮食過去可是每分鐘賣出3碗，有經典豚骨、麻辣豚骨2口味選擇，今年還能吃到鐵板滑蛋炸豬排丼，通通不能放過，12月1日起正式開賣，且至2022年2月28日前凡購買上述任一聯名系列就送即屯京拉麵門市飲料或甜品招待券1張。

▲▼「全家」x「屯京拉麵」聯名系列回歸。（圖／業者提供）

▲屯京拉麵鮮食過去可是超熱銷。

「全家X屯京拉麵」聯名系列鮮食回來了，有「東京豚骨風味拉麵」和「麻辣豚骨拉麵」2口味選擇，而今年拉麵麵體再升級，嚴選特製南僑冷凍熟麵特製成中粗捲拉麵，使麵體更加Q彈，至於靈魂關鍵「豚骨湯頭」，是以豬骨加雞骨慢燉熬煮，再加入特製醬油，呈現鹹香濃郁滋味，配料部分則放進了國產豬叉燒、佃煮筍乾及半熟溫泉蛋，完美還原在拉麵店現吃的罪惡口感。

同步還吃得到「鐵板滑蛋炸豬排丼」，將洋蔥、炸里肌豬排淋上蛋液後烘烤，搭配特調柴魚風味醬、香嫩滑蛋，爽吃道地日式風味，12月1日起正式登場。且12月1起購凡買屯京拉麵聯名鮮食可享自由配優惠，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元，至明年2月28日日止加碼送屯京拉麵門市飲料或甜品招待券1張。

▲▼7-11最新台東初鹿拿鐵、玉米濃湯。（圖／7-11提供）

▲▼7-11買得到最新罐裝玉米濃湯、台東初鹿拿鐵。

▲▼7-11最新台東初鹿拿鐵、玉米濃湯。（圖／7-11提供）

另，7-11近日則推出暖心「伊藤園特濃玉米濃湯」，使用北海道產的玉米粒、生奶油、牛奶製成，每一口都能喝到濃郁濃湯和玉米粒，濃湯控一定要嚐鮮；同步開賣冬季限定聯名飲料，首推「台東初鹿巧克力拿鐵／蘋果拿鐵」，以小文青格紋玻璃瓶設計的小巧熱罐，使用台東初鹿乳源搭配香醇濃郁巧克力以及清甜蘋果拿鐵，全都要喝。

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