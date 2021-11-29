溪阿縱走脫隊迷路竟往回走　8勇消靠「神秘數字」助她脫困

▲▼ 迷途山友於溪阿縱走利用山徑路標成功讓搜救人員救援。（圖／林務局嘉義林管處）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處28日下午3點多，接獲通報1名28歲女山友在溪阿縱走山徑脫隊迷路，因於該山徑沿線設有山徑路標，迷路之山友以該路標向搜救人員通報其位置，搜救人員成功完成救援。

溪阿縱走山徑沿線經過水漾森林、眠月神木及眠月線舊鐵道等景點，近年來成為最熱門的健行路線之一，這條山徑路途遙遠，一般腳程最少需要3天時間，嘉義林管處為避免遊客在山徑上迷路，109年起於沿線每100公尺均設有1面以流水號編號的里程牌，並記錄每1面里程牌的座標位置，相關資料也提供給消防單位，山友如果發生事故需要救援，只要通報所在的里程標編號，消防或林務人員立即可以知道確切位置，快速到達事故地點，將人員救出。

▲搜救人員接獲報案立即冒著低溫及細雨出發。（圖／林務局嘉義林管處）

本次迷路的山友，1行8人11月26日由杉林溪出發，預定28日走到阿里山，28日下午在松山三角點附近，因沒跟上隊伍，迷失方向，誤把來程當成去程，反方向走失，隊友通報嘉義縣消防局救援，該局阿里山消防隊與嘉義林管處、阿里山派出所等單位共7人立即整裝冒著8度低溫及細雨出發救援，所幸下午5點左右聯絡到迷路山友，該山友回報有看到編號90號的里程標，搜救人員立即定位出位置，快速成功完成搜救任務。

▲溪阿緃走及塔山等2條熱門登山路線沿線每100公尺皆設有黃色鋁製山徑路標。（圖／林務局嘉義林管處）

嘉義林管處表示，溪阿緃走及塔山等2條熱門登山路線沿線每100公尺都設置有一面黃色鋁製里程牌，只要跟著里程牌走就不會迷路，如果發生事故需要協助，只要向救援單位回報里程牌編號，搜救人員就能快速定位。除了里程牌之外，林管處預定今(110)年12月在溪阿緃走山徑各處叉路再增設26面方向指示牌，以提升該路徑之安全性。

嘉義林管處也呼籲，山野活動都有一定的危險性，出發前除了需衡量自身體力之外，也要先多瞭解活動路線的環境、地形及路線，更應帶足應有的裝備，活動期間結伴同行，互相照應，千萬不要輕忽山域的危險性。