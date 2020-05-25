臉部完美比例神秘數字1.618　王正坤正解美麗數字

▲王正坤醫師說，美麗臉部比例神祕數字是1.618比1，誰的比例最接近1.618比1，誰就最像師哥、美女。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

愛美人士常常帶著美麗影星與帥氣男星照片，要求醫學美容醫師幫忙整形成照片中的美麗外貌，這些美麗影星與帥氣男星的臉部比例，都有一些共同的特徵，有類似的美感，並且藏著一組神秘的數字，讓臉型更加好看，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師受邀上電視節目時，正解這組美麗臉部比例神祕數字是1.618比1。

藝群醫學美容集團王正坤醫師，是現任台灣美容醫療促進協會理事長，也是皮膚科專科醫師與管理學博士。王正坤醫師說明，醫學美容醫師在打造臉部美學時，最常用的美麗術語是「黃金比例」與「三庭五眼」，黃金比例代表的數字是1.618。三庭五眼是把臉部長度分成3等份，由額頭髮際線到下巴，分成上庭、中庭與下庭。把臉部寬度分成5等份，每一個等份大約是眼睛的寬度。

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王正坤醫師用淺顯的文字表達，漂亮的臉型比例是鵝蛋臉、小V臉，長寬比例大約是1.618，是屬於修長型。如果臉型長寬比例是1比1，就是正方形的臉，就是大餅臉，是大家比較不喜歡的臉型。

王正坤醫師表示，三庭五眼代表的是臉部的勻稱，額頭、眼睛、鼻子、嘴巴、下巴、太陽穴、夫妻宮、臉頰等，大小都要適中，不要某個地方特別大，某的地方特別小，都會造成臉部不勻稱。例如明亮的大眼睛是大家可以接受的，可是小鼻子、小眼睛、下巴內縮、太陽穴萎縮凹陷、臉頰萎縮凹陷等等是大家不喜歡的。

帥氣男星喬治•克魯尼的臉型比例，就暗藏了1.618比1的數字，長與寬比例接近1.618。漂亮的女星范冰冰臉部的三庭五眼比例是勻稱的，每個等份大小都接近相同。

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