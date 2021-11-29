快訊／陸軍官校橄欖球隊爆迎新霸凌　邱國正發聲「不該逾越規範」

記者林銘翰／台北報導

陸軍官校橄欖球隊日前舉辦迎新活動，但卻疑似發生學長霸凌學弟的情形，國防部長邱國正29日表示，他已經進行了解，同時也對此事做了原則宣示。邱國正強調，陸軍官校橄欖球隊的訓練相當嚴格，「但是再怎麼嚴格都不應該踰越規範」，自己也相信陸軍會處理妥當。

立法院外交及國防委員會29日邀請邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、退輔會副主委李文忠等人就「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告，並備質詢。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



對於有媒體報導，陸軍官校橄欖球隊日前舉辦迎新活動，但卻疑似發生學長霸凌學弟的情形，爆料者提供的影片中，看似學長的官校學生不僅用手搥打，還用腳直接猛踹已倒地的學弟新生，動作相當殘忍。邱國正會前受訪時表示，自己在得知此事之後，已經特別跟陸軍了解。

邱國正強調，就他所知，陸軍官校橄欖球隊的訓練相當嚴格，但是再怎麼嚴格，都不應該踰越規範，他會再深入了解，也相信陸軍會處理妥當。

據了解，陸軍官校橄欖球隊是大專乙組比賽的常勝軍，奪冠、贏金牌更是歷屆的傳統，但在風光的背後，往往交織著高強度訓練的汗水、淚水、血水和晨起草坪上的露水，賽季前更常有現役或退役的橄球隊「賢拜」出錢出力，幫後期的老弟們加油打氣。