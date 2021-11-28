不是投資0050！大學沒做最後悔竟是「這1事」　超多人爆共鳴

▲原PO發起閒聊「大家最後悔大學沒做什麼事？」（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

當學生最辛苦的階段絕對是國、高中時期，畢竟要準備一堆小考和大考，但等上了大學之後就相較輕鬆，甚至有人放飛自我、盡情享受青春。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家最後悔大學沒做什麼事？」其中，有不少人都對1件事超有共鳴，還有網友悔不當初秒QQ，話題引發熱論。

這位網友文中透露，他目前是個大一新鮮人，「大部分的人一定都有美好的大學時光吧？回首整個大學生活，你們最後悔大學沒做什麼呢？」並列舉幾項事情，包括參加系隊、跑社團、認真拼書卷獎，「還是跟曖昧對象勇敢告白呢？大一小菜雞想聆聽各位學長姐們的分享>_<」。

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貼文一出，有1件事馬上引起一陣共鳴，「沒有出國唸」、「去國外打工度假」、「本來有計劃要出國的，因為疫情都沒了」、「出國交換」、「沒去國外短期留學」、「沒出國讀書」、「去國外打工渡假，不過魯叔當年也沒那種東西就是」、「交換學生。」

▲不少人認為自己的大學生活是有遺憾的。（示意圖／記者湯興漢攝）

另外，有幾件事也讓不少人很後悔，包括沒有好好唸書、早點學投資等等，「沒好好唸書QQ」、「沒好好唸書、沒玩社團」、「大一大二沒唸書」、「好好唸書或充實自己QQ」、「學投資，有買下去我現在搞不好財富自由了QQ」、「沒有學投資、沒有好好運動」、「沒買0050」、「沒買虛擬貨幣，如果買了我就可以退休了」、「認真唸書、參加企業實習，定下目標。」

還有網友也分享其他答案，「勇敢拒絕繳系費」、「沒有談戀愛」、「重考或轉系」、「沒辦法後悔，想要怎麼樣就現在去改變」、「再給我一次機會，也會做一樣的事，何必後悔」、「後悔大學超過一半時間在耍廢，人生精華時期啊」、「只想再來N次」、「修更多好玩的課吧」、「認真交朋友」、「沒抽過鑰匙……總覺得沒什麼大學青春回憶嗚嗚」、「我後悔我太認真唸書。」

也有過來人給原PO建議，提到太多人就是高中時不懂得規劃，大學填了根本不想讀的學校和科系，「過來人建議唸到大一下，大二開始覺得貴校對你而言是糞校糞系的話，可以認真考慮重考，轉學考難度太高。」另一位網友則認為，可以多去認識各個科系的人、多學一些其他科系的課程，社團則是適量就可以了。還有人直呼，「比起這些，交往幾個可以共患難的朋友、培養能維持生活品質的興趣更幸福也更重要。」