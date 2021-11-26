國小女兒美字「連班導也佩服」！他曝方法　網狂問：哪裡找得到？

▲有家長分享學習硬筆書法的女兒字跡，「連班導都佩服」。（合成圖／翻攝自Pexels、小一聯盟臉書）

圖文／鏡週刊



雖然現在許多學校都電子化，但國小生仍有練寫生字需求，不少家長也都希望孩子能寫出一手好字，就有一名家長在臉書分享自家小二女兒的字，工整秀麗的字跡讓網友狂讚比大人寫得還要好，該名家長也推薦練出美字的方法給大家參考，讓不少家長紛紛留言詢問「哪裡有？」

一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文，表示自己的字很醜，就讓孩子學習硬筆書法，各縣市都老師開課教學，不需要每天練習就能有很好的成果，「小六女兒的字連班導都佩服」，也推薦大家可以讓孩子去學，並貼出就讀小二的女兒的字，非常工整秀麗，吸引不少網友留言。

▼一名網友分享小二女兒的字，工整字跡讓網友大讚太美了。（翻攝自小一聯盟臉書）

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許多網友看到小二就有如此好看的字跡都相當驚訝，「比寫字寫得好的大人還漂亮」、「字體好美，我是大人好需要」、「想看看小六女兒的字」、「我的字很醜，羨慕你女兒」、「如果是我女兒的字，阿母我每天心情都會很美麗」。

還有人說，「我兒子首先要把握筆學好」、「請問大人現在去學有救嗎？」甚至紛紛詢問是否有推薦的教室。原PO表示，上網搜尋「硬筆書法」應該就能找到了，也有網友建議若是小學生要學，可以找國小老師的師資，能兼顧筆順。

不過，也有網友擔心學寫字會壓縮到孩子的閱讀時間，但原PO指出，他小二女兒一週就只有一堂2小時的硬筆書法課，每週作業量也只有照片中的10個字、各寫2次，花10分鐘就能完成，寫字速度也不像大家想的很慢，是正常速度，「但老師說，因為我家小孩一週只練一天，所以只算寫的『普通』而已」。



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