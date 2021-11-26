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行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

▲▼【獨家】行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮。（圖／鏡週刊提供）

▲賈曈曈經常在臉書張貼清涼照。（圖／翻攝賈曈曈臉書）

圖、文／鏡週刊

JKF性感女郎賈曈曈於本月24日凌晨，於新北市板橋區莒光路225號一處超商對面巷口，因行跡鬼異遭巡邏員警攔下盤查，結果在她身上起出重約9公克毒咖啡包3包，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

新北警局海山分局證實，賈女在案發凌晨0時30分，獨自一人在案發巷口徘徊，警員見她行跡可疑上前盤查，賈女神色慌張，警方喝令她「不要跑！」，進一步在她身上找到毒咖啡包3包，賈女坦承持毒，隔天中午移送新北地檢署法辦。

警方指出，毒咖啡包常見成份包括Ｋ他命、搖頭丸、甲基安非他命、卡西酮、喵喵、FM2等，其中卡西酮或甲基安非他命，似類中樞神經興奮劑，食用後會影響心血管、神經系統，食用後會產生幻覺、出現暴力行為。

▲▼【獨家】行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮。（圖／鏡週刊提供）

▲JKF性感女郎賈曈曈日前因持毒被逮。（翻攝賈曈曈臉書）

賈曈曈活躍於直播圈、攝影圈，去年曾因在網上向另名直播主「冰冰」邱亭雯購買二手名牌包，事後指控邱女詐欺，結果挨告加重誹謗。台北地院開庭時，賈女強調她當時確實自認受騙，絕無誹謗意圖，願與邱女談和解，但邱女不接受，堅持提告。

據熟悉攝影圈人士指出，賈女曾向多位攝影師借貸欠錢不還，金額從數千元到上萬元不等，還有活動主辦借錢給她也要不回，人失蹤在攝影圈近一年，去年有活動主辦為她辦團拍活動時，發現她整個人骨瘦如柴，如今傳來持毒被逮消息，令人遺憾。

在IG上擁有14萬名追蹤者的賈女，星座巨蟹座，身高163公分，骨感身材的她，擁有一對傲人的D奶，除擔任17直播主外，也是小有名氣的模特兒，曾拍攝過平面寫真，尺度作風大膽。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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