沒讓直行車！信義區市府站Uber相撞　女駕駛送醫　乘客嚇氣喘發作

記者董美琪／台北報導

台北市信義區忠孝東路五段市府轉運站前，28日晚間發生一起車禍，2輛Uber發生碰撞，其中一輛翻覆。警消獲報趕抵現場，協助將一名女駕駛送醫。初步調查，疑似是其中一輛沒禮讓直行車釀禍。

事發當時，一輛轎車突然切出來，因沒有禮讓直行的多元計程車，發生碰撞，當場造成直行車翻車，肇事車撞上路邊一台停放車輛。

翻車的多元計程車駕駛沒受傷，但乘客被嚇到當場氣喘發作。肇事女駕駛因胸口挫傷送醫。

▼北市信義區翻車車禍，嚇壞路人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

