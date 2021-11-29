別再騙自己！12星座想跟你「分手」4大徵兆

▲12星座想分手4大徵兆。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

一段關係的成立是兩個人共同的決定，分手卻是一個人說得算，據《星座好朋友》網站分析，12星座如果不愛了，從一些舉止就能看得出來，如果有4大徵兆，可能就要做好心理準備了。

意見不和也不再爭吵

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

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火象星座「意見不和也不再爭吵」就是已經想離開你，他們還會跟你吵架，是因為心裡還在乎你，所以你的一舉一動，都會牽動他們的心。

但是當彼此明明意見不合，他們卻連吵都懶得跟你吵，只是丟下一句「隨便你」，絲毫看不見你的委屈和難過，因為不在意，所以才會「隨便都可以」，因為已經想要離開你，所以再也不想為了彼此變得更好而努力。

有意無意的在逃避你

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座「有意無意的在逃避你」就是已經想離開你，當感情走到的盡頭，他們處理的方式，大多就是「逃避」，他們最怕戀人跟他一吵二鬧三上吊，所以為了避免這樣的狀況，只好選擇躲著你。

寧願去參加朋友聚會狂歡一整天，就是不接你的電話、不回你訊息，他們會一邊為自己找好退路，一邊慢慢淡出你的生活，直到「逃避」到你受不了，主動提出分手為止，反正壞人就讓你來當。

親密的互動越來越少

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座「親密互動越來越少」就是已經想離開你，以前是算不清親密互動的次數，現在是記不得上一次親密互動是什麼時候，當彼此的關係不再熱烈，你對他們來說，無論是內心的熱情或是肉體上的吸引，都會慢慢地降低，甚至連跟你有些肢體接觸都不願意。

唯一的原因就是不愛了，所以那些親密互動也不再有意義，刻意冷落的眼神、不自覺撇開的頭，其實都在告訴你，你們的愛已經逝去。

你不找他他也不找你

土象星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座「你不找他他也不找你」就是已經想離開你，他們在乎你的時候，再忙都不會忽略你，總是會惦記著你一直在等著他們，總是迫不急待趕快忙完回到你身邊。

可是什麼時候開始，就算你主動傳訊息給他們，他們卻像回覆例行公事般沒有一絲感情，而且手邊的事情彷彿永遠忙不完，彼此變得很有默契，如果你沒有主動找他，他也完全不會找你，其實你對他來說，已經是可有可無的存在。