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週二鋒面先到！週三全台有感轉冷　一圖秒懂未來一週天氣

▲▼一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局今天（11/28）傍晚表示，根據17時最新預報指出，明天週一（11/29）天氣較暖但水氣仍多，週二（11/30）起冷鋒通過北部先降溫，週三（12/1）開始則是全台有感變冷。該波冷空氣接近大陸冷氣團等級，預計週四（12/2）白天起漸漸回暖，但量冷的天氣預計還會持續多日，尤其晚間、清晨各地仍冷，受到輻射冷卻影響，西半部空曠地區、沿海或近山區還會更冷。

中央氣象局表示，明天週一冷空氣減弱，各地多雲但仍局部有雨，尤其須留意東半部、宜花有較大雨勢發生機率，西半部與離島馬祖、澎湖雲量則偏多，偶有短暫雨發生。

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氣象局分析，週二開始至週三鋒面通過冷空氣再報到，北部將率先降溫，其他地區暫時不受影響，但週三開始全台都會有感轉冷，尤其北部、東半部週三整天都偏冷，預計低溫僅有13至15度、中南部則為早晚偏冷低，溫則在16至17度間。

另外，氣象局也表示，週二上半天受鋒面影響北、東半部有局部短暫雨，下半天開始轉乾冷，週三開始至下週日均為乾冷模式，屆時各地天氣多雲到晴為主，僅東半部、大台北有零星短暫雨。各地受輻射冷卻影響，週三、週四清晨最冷，桃竹苗等近山區有機會下探11至12度。

氣象局說，週四白天起氣溫略回升，但持續受到輻射冷卻影響各地夜間、清晨仍明顯偏冷，尤其中南部需留意日夜溫差。

 

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