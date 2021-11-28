立院丟水球照被蘇揆秀出　顏寬恒反擊：民進黨才是翻桌抹黑始祖

▲台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

民進黨籍總統蔡英文27日率行政團隊到台中進行「四個不同意」公投說明會，會中行政院長蘇貞昌秀出顏寬恒在立院砸水球的照片，批評國民黨阻擋前瞻預算。對此，顏寬恒28日上午回應，不論翻桌、打人或抹黑，大家都知道民進黨才是始祖，行政力量、國家機器介入選舉鑿痕之深，「不關心政治的人都知道」，比起高雄市長陳其邁是直接潑水、告訴人家「我是恁爸爸」，他只是丟水球要怎麼跟人家比？

顏寬恒今日上午反擊表示，在立院的攻防大家都清楚，不館是翻桌、打人、推擠或造謠抹黑，民進黨才是始祖。至於講他丟水球？「看看前立院同事、高雄市長陳其邁，他是直接潑水，告訴人家我是恁爸爸，我們丟水球是要怎麼跟他比？」民進黨在這次選舉行政力量、國家機器介入的鑿痕之深，可說是「人不要臉、天下無敵。」

▲蘇貞昌秀出顏寬恒在立院砸水球的照片。（圖／資料照／翻攝直播）

另外，針對蔡英文昨日在說明會上拉抬民進黨參選人林靜儀選情時，所說的林靜儀若當選，將會提升中二選區的生育率。顏寬恒質疑，林靜儀先前當立委曾提到10點乖乖上床睡覺，可以解決生育率、減少耗電等問題，「若照她的說法，工作型態是晚上的人怎麼辦？那工作不就不能進行、公司不能運轉、行業不能推動，大家要重回農業社會時代？」

媒體提問，蔡總統是不是把林靜儀當成註生娘娘？顏寬恒說，台中的生育率不是靠一個醫師或一個什麼人可以提升，總統把林靜儀當註生娘娘，把台灣人耍得團團轉，簡直是笑話。

顏寬恒表示，民眾要選的是一個了解地方需求的民意代表，而不是罵來罵去、批鬥、抹黑和造謠，應回到實質面和了解人民的需要，以及參選人能為民眾做什麼，這才是重點。