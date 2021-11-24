「4生肖」12月全新開局　第一名將致富爽過人生

▲這4個生肖在12月將會有全新開局。（圖／CFP）

實習記者徐敬璇／綜合報導

2021年即將邁入最後的12月份，運勢命理網站《運勢女王》預測出在月底能增加錢財、開新局的4個生肖，來看看你是不是上榜的幸運兒吧！

1.生肖蛇

屬蛇的人在冬天容易有好運氣，今年12月將處在被最多好運圍繞的狀態，能在職場上展露頭角，事事順利，同時煩惱也會減少，讓人輕鬆又快速地進入狀態，如果把握好適當規律和機會，就有可能創下新的賺錢高度，甚至脫貧致富，過上舒適的生活。

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2.生肖牛

屬牛的人性格堅毅，心態樂觀，不管面對多大的困難都能調整好狀態繼續前進，在12月初就能獲得許多貴人的幫助，得到良好啟示，發展將因此快速成長，眼前也不會出現太多困難，並在12月開新局，獲得更好的經濟水平。

3.生肖兔

屬兔的人做事利索能幹，不會花太多時間猶豫，也能帶領身邊的人邁向成功道路，在自身財運變好的12月中，能帶旺周圍人的財運，可以說是生財有道、家庭富足，將在月底結出兩全其美的香甜果實。

4.生肖豬

屬豬的人處事細心，為人厚道，既能把握機會表現自己，也能勇敢面對生活中的風浪，在12月中意志會更加堅定，有了幸運的加持，在各方面都更容易取得成功，工作上也會有亮眼的表現。