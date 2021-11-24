4生肖天生「最具富貴命」！命理師點名：存摺裡的錢愈來愈多

▲艾菲爾點名四生肖，天生最具富貴命。（圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

追求財富、成功是許多人一輩子的夢想，但可能努力以後，得到的結果依舊事與願違。對此，命理師艾菲爾點名最具富貴命的4生肖，只要一步一腳印，生活都能愈來愈好。

艾菲爾在臉書上分享，從生肖的角度來看，有四生肖最具富貴命，「記得恭喜上榜的朋友丶閨蜜，讓自己沾沾她們的好福氣！」以下為最具富貴命的4生肖：

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第四名丶生肖狗

生肖狗的天性忠誠勇敢，處事有一套自己的原則，對待朋友也推心置腹，因此總能交到知心的朋友。而對生肖狗來說，工作與事業是你人生某個階段需要付出很多心力去經營的，所以你比他人更加努力，平時也不亂花錢，將錢用在需要的事情上，也懂得儲蓄存錢的重要性，因此，生肖狗的存摺裡的數字比起一般人都高出許多，日子可以過得越來越輕鬆自在。尤其是82丶94的生肖狗。天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。

▼命理師表示，生肖屬狗的人懂得儲蓄的重要性，因此存摺裡的錢比別人高出許多。（示意圖／ETtoday資料照）



第三名丶生肖豬

生肖豬天生看起來軟萌、待人和善，總是帶著笑臉和大家相處，做起事來不偏不倚、對事不對人，溫柔中帶著堅定，讓他人對你折服不已。而在工作中，你專心致志地做一件事情，帶著全部的熱情投入，努力的過程讓好運總是眷顧你。就算遇上麻煩事，身邊都會及時有貴人伸出援手，因此生肖豬的人生總是可以一路順遂。尤其是83丶95的生肖豬。天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。

第二名丶生肖牛

天生耐力極佳的生肖牛，做事勤懇丶認真，並且不畏艱難，對於未來的目標，秉持著尚未看到成果絕不放棄的理念。雖然在年輕的時候，一步一腳印的模樣看起來有點辛苦，不過老天爺就是疼愛憨厚的人，所以生肖牛最終還是能擁有富貴人生。尤其是85丶97的生肖牛。天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！

第一名丶生肖虎

生肖虎天生對錢財相當敏銳，對於理財也相當有一套自己的想法，做起事來不畏強權，總是自信滿滿，在人群中特別的亮眼，也容易吸引來好運。隨著時間的推移，生肖虎的為人處世與人生歷練越發的成熟，加上拼命三郎的個性，因此能夠爭取到自己想要的東西，願望清單上面的項目一樣依樣的達成，因而擁有富裕的幸福人生。尤其是86丶98的生肖虎。天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。

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