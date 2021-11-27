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快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

▲▼快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女！後車狂尖叫目睹全程。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

▲後車駕駛目睹R8起火瞬間。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市汐止區康寧街與翠峰街口27日下午發生一起死亡車禍，一名28歲黃姓男子駕駛奧迪R8超跑，載著21歲翁姓女乘客時疑似打滑自撞電線桿，黃男受傷送醫，翁女則急救不治。後方車輛的駕駛晚間上傳行車紀錄器，直呼「他大加速甩尾」，並錄下車輛起火、將翁女拉出的畫面。

目擊者在臉書PO文表示，他27日下午4時行駛在康寧街時，前方的R8突然發出很大的引擎聲，接著沒有煞車聲就打滑，「四處猛撞，外殼噴濺飛射」，讓他和車上的朋友直接傻眼，停在附近準備報警求救，但還沒回神，整輛車竟開始起火，「火舌沿著地上的汽油蔓延，濃煙四起，根本是電影玩命關頭！」

▲▼快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女！後車狂尖叫目睹全程。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

▲▼原PO跟R8駕駛一起將翁女拖下車。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

▲▼快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女！後車狂尖叫目睹全程。（圖／翻攝郭哲宇 FinnYouTube）

原PO透露，他當下除了震驚更是害怕，害怕去開門拉人的話會遭火苗波及，但超跑的車門突然打開，他才立刻下車幫男駕駛拖出失去意識的女乘客，「一陣慌亂，我吼著叫駕駛危險別再回車上拿東西。一邊將女乘客拉離超跑，當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕…之後我看向超跑想確認這個距離是否已安全，但映入我眼中的是車內到她身邊的範圍內全部是血。」

原PO說，他將女乘客拖到路中間、遠離超跑，就知道不該再移動對方，便跑回車旁確認有人報警，事後才知道女子傷重不治，「誰不愛速度？但有乘客我絕不開快車，因為十次車禍十次快，重踩油門前請想想愛你的人跟家人，現在我要去汐止分局協助警方筆錄了。」

據悉，黃男到案供稱，他當時初速沒有很快，是打滑才發生事故。警方對黃男進行酒測，酒測值為０，而身亡的翁姓女子，目前為華夏科技大學學生，超跑則是黃姓男子父親買給黃男使用。

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