司機載200台Switch、PS5跑了！整車賣二手商「爆賺300萬」…下場曝

▲日本一名司機將整車的Switch和PS5遊戲軟體賣給二手商，至少獲利300萬日圓。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

日本一名50歲男子日前受批發商委託，運送約200台、總售價約580萬日元（約新台幣140萬元）的Switch和PS5遊戲軟體，結果他卻將整輛貨車開去賣給二手轉賣商，估計至少得手300萬日圓（約72.5萬新台幣），最終被警方以涉嫌挪用公款、侵占等罪嫌逮捕。

根據日媒《產經新聞》報導，50歲的男子峯村冬樹10月初受東京都大田區批發商委託，運送約200台的Switch以及PS5遊戲軟體，而當他一得知車上貨物總價值高達580萬日圓後，竟直接將整輛貨車開往二手轉賣店，並把全車遊戲機賣給商家，至少得手300萬日圓（約73萬新台幣）。

東京警視廳蒲田署警方上月26日以涉嫌侵占逮捕峯村冬樹，他表示自己遇到了「金錢上的麻煩」，因此才會動歪腦筋，把遊戲機賣給秋葉原的外國人，並將大部分所得的錢都花在了賽馬上。

據了解，日本任天堂公司自推出Switch遊戲機後就大受好評，去年至今年疫情期間，許多民眾無法出門活動，只能居家工作活在家運動，除了家庭式健身器材當紅外，Switch因為可以透過電視玩遊戲運動，更是造成全球搶購風潮，甚至出現一機難求的狀況。

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