反核四、公投不同意　廢核行動平台千雙鞋擺自由廣場

▲賴品妤（右起）、台北市議員黃郁芬、新北市議員戴瑋姍表達反核四立場。（圖／全國廢核行動平台提供）

記者許敏溶／台北報導

四大公投將在12月18日投票，全國廢核行動平台發起「齊心鞋力，反核有力—核四不同意」行動，今（27日）在自由廣場擺出1000雙鞋子，以鞋子取代萬人集會，並布置歷年反核布條、標語牌，象徵歷年反核遊行景象，下週六更將舉辦「核四大爆走」，從貢寮核四廠步行到凱達格蘭大道，藉此呼籲民眾針對這次核四公投投下不同意票。

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▲全國廢核行動平台發起「齊心鞋力，反核有力—核四不同意」行動。（圖／全國廢核行動平台提供）

隨著12月18日的四大公投時間越來越接近，民間反核行動也開始加溫，全國廢核行動平台發起「齊心鞋力，反核有力—核四不同意」行動，參考國外在疫情期間的行動方式，以鞋子取代萬人集會，短短兩週內就募集近2000雙鞋，每一雙都代表願意站出來堅定反核的公民，今天在自由廣場擺出1000雙鞋子。

儘管現場下著間歇性小雨，但濕冷天氣反而激發不少民眾熱情參與，包括立法委員賴香伶、賴品妤及新北市議員戴瑋姍、台北市議員黃郁芬等人都到場聲援，並一同呼籲民眾在公投當天，一起投下核四不同意票。

▲全國廢核行動平台利用貼紙，表達核四公投要投下不同意票立場。（圖／全國廢核行動平台提供）

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，「齊心鞋力，反核有力—核四不同意」行動共有數十個團體共同參與，而表態核四公投不同意、不分政黨的政治人物也越來越多，就連國民黨的縣市首長，也都知道不可以重啟核四。

賴香伶則指出，核四從1999年開始興建至今22年，透過許多專業資訊確認，核四是一座耗資3000億卻一度電都沒有發過，且沒辦法在斷層帶上安全重啟的核電廠，今天決定與公民團體站出來，一同反對核四重啟，而下一代能源政策能否永續，將由我們這一代來決定，希望大家齊心「鞋」力反對核四，用愛護台灣、愛護地球的心投下自己一票。

賴品妤指出，反核運動在她的選區貢寮已有30多年歷史，貢寮鄉親因為懸而未決的核四，也辛苦30幾年，先前在立法院質詢時，原能會主委謝曉星就已經說過，核四根本無法符合核安、沒有辦法運轉，是一個不應該使用、不符合科學標準的東西，若要說科學終將勝利，答案只有「核四不能重啟」。

▼賴品妤表達支持核四公投投下不同意票。（圖／全國廢核行動平台提供）

此外，全國廢核行動平台也預告，下週六（12/4）將舉行「核四大爆走！一起披星戴月的逃離吧」活動，當天早上10時起，21位爆走族將從貢寮核四電廠出發，步行到凱達格蘭大道，總長近70公里，全程 24小時LIVE直播不間斷，真實模擬核災發生時，緊急疏散區民眾披星戴月逃離的那一夜。