Omicron擴散！荷蘭、香港拉警報　莊人祥：續檢討高風險國家

▲高關注變異株Omicron。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

非洲發現變異病毒Omicron，在南非快速流行，而且鄰近香港已經傳出病例，另荷蘭有來自南非航班傳出85人染疫，病毒株還有待確認。台灣目前針對南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」加強檢疫，至於荷蘭、香港，發言人莊人祥指出，初步瞭解這些地區的疫情尚未進入社區，會持需觀察，一旦發生社區疫情，才會對邊境管制修改為重點高風險國家，持續滾動式檢討。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球至少4地，以南非最多、其它還有波札那、以色列、鄰近我國的香港也有病例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心昨已宣布，自11月29日零時(航機抵臺時間)起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，入境後須入住集中檢疫所完成14天隔離檢疫。莊人祥指出，這6國僅有南非比較多人入境我國，其它幾個國家都不多，且無直航班機，影響較小，還需看後續流行疫情狀況。

香港雖然出病例，但由於都在檢疫旅館，尚無疫情擴散跡象；荷蘭的南非班機也是檢疫端就發現且攔阻，還沒進入社區。莊人祥說，指揮中心會持續瞭解，若出現社區狀況，會對邊境管制修改為重點高風險國家，持續滾動式檢討。

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

而我國春節期間提出7+7+7、10+4+7等檢疫鬆綁是否會受到影響。莊人祥說，現階段時間點不會，除非後續出現Oicron首例個案，或者本土疫情流行，才會進一步考慮調整檢疫做法。

莊人祥今日也針對世衛組織考量該變異株更具傳播的特性，將其列為高關注變異株，並命名為Omicron。初步瞭解更容易出現「重複感染」(reinfection)，且目前在南非已全國省分快速流行。

莊人祥解釋，容易重複感染指Omicron再度被感染的機率，比其它變異株機率更高，也就是說，過去曾經感染其它新冠變異株的患者，仍有較高機會被Omicron感染。

目前WHO與相關專家正針對omicron的傳染力、感染疾病的嚴重性、相關治療或防疫措施(如藥物、疫苗等)的效果等進行研究，另WHO要求各國做到以下事項：

1、增加對變異株的監測

2、上傳分享完整基因定序資料到開放資料庫如GISAID

3、透過IHR機制向WHO通報首例(或群聚)與Omicron有關的事件

4、各國合作交流訊息,以了解Omicron的流行病學、嚴重度、公衛與社會措施對其有效性、診断方法、免疫反應、中和抗體與相關資訊