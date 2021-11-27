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境外生單日大增9例確診創新高　校園累計總數達891例

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲境外生單日大增9例確診創7個月來新高。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

儘管台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情穩定，但全球疫情卻有升溫跡象，中央疫情指揮中心昨（26日）公布國內新增12例病例，都是境外移入，而根據教育部今（27日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增9例確診個案，全部都是境外移入，創下有統計記錄的7個多月來新高，也讓境外學生累計確診數達到169例，全國校園累計總數也達到891例。

▲▼ 境外生單日大增9例確診創7個月來新高。（圖／教育部提供）

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▲境外生單日大增9例確診創7個月來新高，累計達169例。（圖／教育部提供）

由於疫苗施打普及與邊境管制得當，台灣本土疫情穩定，但近期國際疫情卻有升溫跡象，尤其是南非發現的最新變種病毒「Omicron」，引發各國擔憂，今（27日）凌晨，包括俄羅斯、加拿大、愛爾蘭、土耳其、挪威、歐盟成員國等，陸續針對南非一些國家旅客「關閉邊境」。

而根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到891例，較前一天新增9例，全部都是境外生，單日新增9例，創下4月20日有統計紀錄、也是7個多月來新高紀錄，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到169例，其中境外移入大專校院學生158例，境外移入高中生9例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持722例，已經超過一個月（10月27日至今）沒有新增個案，其中212例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。

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