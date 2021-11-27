新魔王變種威脅　專家憂跨年「這行為很可怕」！1件事要做足

▲本土疫情趨緩，許多縣市政府今年將辦跨年晚會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

威脅力強過Delta的新變種「Omicron」來勢洶洶，在香港也有病例出現，眼看跨年活動在即，指揮中心日前才宣布今年管制不會比去年緊，有專家擔心，許多民眾會在散場時脫下口罩，有再成破口的可能。

台灣連續多日無確診病例，指揮中心已取消集會活動人數上限，多處場所也開放「免罩活動」，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬提到，目前國內疫苗覆蓋率達5成，在諸多考量上沒有理由不鬆綁，不過香港出現新變種，對台灣的確有威脅。

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黃高彬表示，許多大型活動最可怕的就是散場時段，根據過去的觀察，不少民眾在活動結束後就會鬆懈，不自覺將口罩摘下。

根據《聯合報》報導，針對防範變種病毒，不少專家認為打疫苗仍是最主要的解決方式，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，應該全球同步施打疫苗，在病毒變異前建立群體免疫，才能真正消滅病毒，有些富裕國家打到第三劑，但貧國可能一劑都沒打，成為病毒溫床，持續下去沒完沒了。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅指出，病毒突變是自然現象，出現新的變異株一定是病毒在許多人身上不斷複製、感染，因此大規模施打疫苗相當重要，且病毒株不斷變異，原本的疫苗效果可能會打折扣，因此疫苗廠也努力研發二代疫苗。