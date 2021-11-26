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LIVE／跨年鬆綁措施　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26日）14:00召開記者，由指揮官陳時中說明最新疫情。本土疫情趨緩，下月將迎來跨年大型活動，與去年不同的是民眾大多已經施打過一劑疫苗，相關活動指引預料將鬆綁。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

本土疫情已連續多日無確診病例，但目前國內仍維持二級警戒措施，陳時中日前在疫情記者會上強調，基本上「今年管制會比較鬆」，不會比去年緊，除了維持本土疫情穩定，現在又多一層疫苗保護，屆時跨年也相對會達到較好的標準。

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雖然陳時中表示跨年管制會較寬鬆一些，但在警戒調整及口罩政策上，他認為進入秋冬會開始擔憂氣候關係，讓病毒活性維持較久，因此降級可能性不高，可能會有些微的調整，但不會有大幅更動。

根據指揮中心最新防疫準則，外出時仍須全程戴口罩，但室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人照、團體照時；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，可免戴口罩。

另外，指揮中心也取消集會活動人數上限、營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載。

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