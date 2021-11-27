嘉市首創「餐飲界奧斯卡」金質獎　政府「掛保證」消費者有保障

▲全台首創「餐飲界奧斯卡」金質獎出爐 業者端美食分享獲獎喜悅。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

美食之都嘉義市拚健康安全美食，市內483家餐飲業者參與今年嘉義市政府衛生局委託崇仁醫護管理專科學校辦理的衛生安全輔導查核，共185家業者通過評核，其中73家連續得兩屆優級，獲頒嘉義市全台首創「金質獎」榮耀，另外獲頒優級40家、良級72家，在北門車站前廣場頒獎，現場更有許多店家設攤，要與民眾一同分享食安美食。市府今年也製作了「食安好食來+1」食安地圖，為您來到嘉義市尋找安全健康美食帶路。

市長黃敏惠親自頒發金質獎及優、良獎章，同時勉勵業者表示，嘉義巿美食名聞國際與台灣，感謝這麼多業者配合市政府食安分級的輔導和評選，目前有483家業者配合，這麼多年來分「優級」與「良級」，但看到業者這麼用心，因此頒予嘉義市連續兩次拿到「優級」的店家「金質獎」，此獎為全台首創，業者須通過層層關卡才能獲獎，可視為餐飲業的「奧斯卡獎」。

黃敏惠提到，食安金質獎是政府「掛保證」，對消費者是保障，對業者來講是很好的管理與把關，從烹調作業的場所到用餐的環境，洗手間到員工個人的衛生等逐一盤點，就是要讓大家吃得健康、安全、美味。衛生局也特別精心製作了「食安好食來+1」食安地圖，市府、衛生局等相關網站都可找得到，要讓所有訪嘉的人，都可以吃到嘉義市在地最優質的美食，來嘉義，照著地圖尋寶就對了！

崇仁醫專校長周立勳指出，該校餐飲管理科成立13年來培育業界人才，感謝市府給我們機會貢獻專業、服務社會，消費者能透過美食，吃得健康、吃得安全、吃得美味，生活更幸福美好，亦恭喜店家獲獎，是努力提升、共創商機的最好肯定。