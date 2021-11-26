鑽戒套在GG上！他給求婚驚喜「拉鍊一拉卡住」　包皮撕裂超崩潰

▲澳洲一名男子將鑽戒套在生殖器上求婚，拉拉鍊時卻不慎卡住，導致包皮撕裂。（圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名男子突發奇想，將鑽戒綁在包皮上，藉此向女友求婚，未料猛力拉下拉鍊時，不慎卡到飾品，導致包皮撕裂，緊急送醫。被求婚的亞辛塔（Jacinta）在脫口秀節目「凱爾和潔姬秀」（Kyle and Jackie O show）上分享此事，嚇壞了2名主持人及全場觀眾。

亞辛塔回憶，男友「拉下拉鍊的過程中，拉鍊卡住了，直接撕破了他的包皮」，必須接受緊急割包皮手術，才能挽救傷勢，2人原本應該十分享受的浪漫夜晚，也因此必須在急診室度過。

▲亞辛塔無法接受這種求婚方式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

隔天早上，亞辛塔確認男友平安無事後，氣憤地質問對方，「我對於昨晚發生的事情感到非常厭惡。萬一我爸媽或別人問起『他是怎麼求婚的？』，我要怎麼交代？」她也透露，自己夢想著生兒育女，因此「這對我來說是一個重大警訊。他認為，把鑽戒綁在包皮上，就是和我共度餘生的方式」，最後堅定拒絕求婚。

主持人凱爾當場嚇呆，「所以他把鑽戒綁在包皮上？天啊，好浪漫，他肯定在這上面花費很多心思。」潔姬也認為，亞辛塔的憤怒非常合理，「想像一下，你的女兒到了適婚年齡，然後對你說，『嗯，他從浴室走出來，把鑽戒纏在生殖器上，然後晃來晃去。』我肯定會非常生氣，叫我女兒甩掉這男的。」

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