北得拉曼山遊客爆量污染山林　部落族人醞釀12／6封山封路

▲大批遊客進入尖石部落，引發當地部落民眾不滿。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉北得拉曼巨木步道擁有全國最低海拔巨木群落，近日逢山毛櫸變色、通往登山口的水田林道整修成水泥路，加上疫情穩定吸引大批遊客上山，導致當地部落族人生活造成不便，交通超過負荷，醞釀12月6日「自主封山封路」，林務局也針對此事作出回應，表示將盡快研議相關配套，達成共好互利。

當地族人林世偉認為，原本的碎石林道因通行困難，只能吸引真正的登山者，但林務局未經部落會議同意，將林道路面整修為水泥路，反而吸引大批遊客、車輛上山，還有族人車輛還與遊客發生擦撞。由於登山口沒有廁所，還有遊客在山林間隨意大小便、亂扔棄煙蒂、寶特瓶、睡袋等垃圾，甚至還有內褲、使用過的保險套等，嚴重破壞山林環境。

▲林世偉說，已向警方申請集會遊行，預計在12月6日起封路，禁止遊客進入。

因此林世偉向警方提出集會遊行申請，預計12月6日早上8點起自主封路、禁止外車進入。

林務局也做出回應，有關北德拉曼步道人潮增多造成用路權益及衍生環境垃圾議題，之前並未接獲在地相關人士洽商或討論反映相關問題，林務局已於今日拜會水田部落所在的新樂村朱元章村長了解情況，現階段將加強步道環境維護工作，同時也會雇請在地族人加強協力合作，併儘速與尖石鄉公所研商交通管制措施。

針對申請遊行抗議一事，林務局也尊重申請人依法申請集會遊行的權利，亦洽尖石鄉公所及新樂村朱元章村長進一步瞭解，獲悉林世偉先生抗議申請集會事項，未經過部落充分討論。後續，將會持續加強與在地部落溝通，並共商解決機制，期能讓環境與在地能共榮共好，並呼籲遊客山林環境守護是全民共同的責任，從事登山健行時請落實無痕山林原則。

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