免費參加！新手爸媽看過來　門諾幼兒專責醫師陪你守護健康

▲花蓮門諾醫院加入「幼兒專責醫師制度計畫」，提供未滿 3 歲幼兒之照護諮詢、健檢、疫苗、塗氟等各項關懷與叮嚀。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新手爸媽喜迎新生命的到來，卻因為缺乏照顧經驗，內心容易忐忑不安。為了幫助新手爸媽在幼兒照顧上更順手，門諾醫院配合政府政策，加入「幼兒專責醫師制度計畫」，提供家中未滿 3 歲幼兒之照護諮詢、健檢、疫苗、塗氟等各項關懷與叮嚀。

門諾醫院小兒科主任吳俞哖表示，這項計畫不僅是免費參加，若孩子有特殊的醫療需求，不僅能透過醫師、個管師的協助轉介就醫，也能及早發現遲緩兒及早療的需求，歡迎新手爸媽共同加入守護孩子健康的行列。





個管師吳曉玲說，幼兒專責醫師計畫是以幼兒為中心所進行的健康管理，在父母的同意下，透過專業、專人的管理與整合，提供各項幼兒疾病預防，讓孩子得到適時且連續性的健康照護。計畫推動至今，獲得許多新手爸媽的肯定，也藉由專業的諮詢與引導，讓新手爸媽對於新生兒的照護更上手。

隔了八年再生第二胎，沒想到寶寶因為早產體重過輕，在嬰兒室住了一個多月才回家，由於寶寶有心雜音、唇顎裂等問題，媽媽在照顧上必須格外費心，月子期間甚至無法好好休息。所幸加入了門諾醫院幼兒專責醫師計畫後，不僅有醫師的專業諮詢，平常還有個管師細心的關懷與叮嚀，讓媽媽在寶寶的照顧上越來越有信心！

31的邱姓媽媽說，雖然自己不是新手媽媽，但因為第二胎是早產兒狀況較多，再加上孩子有唇顎裂的問題，必須使用特殊奶瓶才能順利餵奶，有時候餵食的姿勢不正確，都容易造成吞嚥不及甚至引起嗆奶反應，照顧過程一度讓自己陷入低落的情緒中，還好有個管師的貼心關懷，陪伴她度過了那段最難熬的時間。



醫師強調，每個孩子都是父母心中的寶，嬰幼兒的照顧對父母來說不單只是吃飽的問題，透過醫師與個管師的居家訪視，實地了解家長的問題和需求，及時提供專業指導與建議，才能讓嬰幼兒的照顧更全面。

