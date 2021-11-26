台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

▲花蓮參加茶業博覽會，邀請郭子乾代言推廣精品蜜香紅茶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度茶業盛事，「2021台灣國際茶業博覽會」於11月19日至22日在南港展開，花蓮縣政府特別以20個攤位突破過往傳統形象，走國際精品概念店風格，打造極具時尚感的「蜜香紅茶暨產業館」。消費者一進茶展區，無不被粉紅浪漫設計，及具現代簡約工業風格吸引，除了品茗蜜香紅茶傳統甘醇的滋味外，亦能感受花蓮蜜香紅茶精品、時尚的氛圍。

▲▼租下20個櫃位，打造工業風花蓮館，吸引各地的顧客前來品茗消費。



每年11月在台北南港展覽館舉辦的台灣國際茶業博覽會，是行銷花蓮蜜香紅茶的重頭戲，花蓮縣政府不僅邀請茶農、茶莊共襄盛舉，展期更推出各式行銷活動，包括消費滿額贈好禮、假日加碼滿額體驗青苔球茶杯DIY課程、茶藝表演、午茶沙龍等，來吸引人潮，擴大買氣推廣頂級品質茶飲，也打造與其他縣市不同的專屬場館風格，以吸引各地的顧客前來品茗、消費。





農業處長吳昆儒說明，本次花蓮蜜香紅茶暨產業館感謝吉林茶園、清風茶行、東昇茶行、嘉茗茶園、新鶴有機茶園、瑞穗鄉農會、伊禾茶、露予莊園、小帽子工坊、旦茶六十、森活家農莊、阿步農園等12家茶莊熱情參與。展期間，花蓮縣政府也特別邀請茶金演員-郭子乾參與瑞穗有機蜜香紅茶金牌獎頒獎典禮及蜜香紅茶義賣會，藉以讓更多人認識花蓮好茶，也鼓勵茶農有機栽種，期許持續精進製茶技術，現場義賣銷售所得將全數捐贈花蓮在地弱勢團體。



吳處長說，很開心每年度的茶葉盛事活動圓滿落幕，期待明年全國民眾把握展期，再到花蓮蜜香紅茶暨產業館，品茗好茶，享受蜜香紅茶甘醇的滋味！

