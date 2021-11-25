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疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

▲▼台灣手工具業者明年將辦首屆國際博覽會，以奠定世界龍頭地位。（圖／手工具公會提供）

▲台灣手工具業者明年將辦首屆國際博覽會，以奠定世界龍頭地位。（圖／手工具公會提供）

記者鄧木卿／台中報導

經過半世紀的拚搏，台灣已享有手工具王國的美譽，去年受新冠疫情影響，外銷訂單大幅衰退，隨著疫情趨緩，今年結算至8月底，五金手工具出口已逾37億美元，相較去年同期成長逾30%，預估今年成長率可望超過35%，金額上看55億美元，再創歷史新高，台中手工具公會趁勢將在明年舉辦首屆台灣國際五金工具博覽會，串聯產業上中下游，唯一以五金工具為主訴求，奠定台灣的龍頭地位。

▲▼台灣手工具業者明年將辦首屆國際博覽會，以奠定世界龍頭地位。（圖／手工具公會提供）

台中手工具公會理事長黃信德表示，這兩年疫情打亂全球五金專業展的腳步，造成全球供應鏈的巨大變動，這反而提供台灣五金手工具產業重新構思未來全球市場推廣行銷的策略。

黃信德說，從今年比去年同期出口成長逾35%來看，再次驗證台灣業者的韌性，業者們很有自信和能力，能成為全球買家最穩定且堅強的合作夥伴，所以要站出來大聲跟全世界宣傳。

公會明年10月主導的首屆台灣國際五金工具博覽會，將以「二力三效｣擴大台灣在全球市場的競爭力，所謂二力，對內「整合台灣產業供應力｣，展示台灣全方位手工具產品線，對外增加關鍵市場佔有率，「提升MIT精品加值力｣。三效訴求則為展會的「行銷效益、媒合效率、訂單效果｣。

此外，看好2022年全球商務旅行將重新開放，全球買家將再次前往各國參與展會，執行單位將針對重點市場籌組「專業買主採購團｣，建立「全球布局引流，在地一站引導｣的策略布局。

台灣國際五金工具博覽會以「後疫情，新契機｣為出發點，以六大產品區塊展現，包含工具及相關配件、汽車維修用品及車用配件、緊固件及扣件、園藝、戶外、農業、居家修護、金屬加工設備、廠房及工業安全及建築五金、鎖具。目前已有超過百家業者表達參與意願，預期參展廠商上看400家，業者們都希望在後疫情的新世代產業鏈中佔有一席關鍵地位。

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