低胸妹按摩30分鐘：呵護你鼓脹的身體！秒伸向大腿內側　結局反轉

▲謝男被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名謝姓男子在桃園某區經營一家生活館，但他卻偷偷容留、媒介按摩小姐在裡面進行半套性交易，自己則從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依犯圖利容留猥褻罪，判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，謝男為該生活館負責人，但他卻基於意圖使成年女子與不特定男客，以每50分鐘800元的代價，進行半套性交易，並抽取200元傭金。直到某次，生活館詭異的營業模式引發警方懷疑，因此喬裝成男客前往該處假意消費，而謝男見狀後不疑有他，立即招呼對方到2樓的6號包廂，並安排按摩小姐「小花」（化名）到場服務。

小花到包廂後，先是中規中矩的為員警按摩30分鐘後，接著就要求對方脫下褲子，並準備伸手撫摸對方生殖器，而員警見狀後則立即表明身分，並實施臨檢，當場將其查獲。對此，謝男在警詢、偵查時均矢口否認犯行，辯稱店裡並無性交易服務，自己也不知道小花有沒有進行性交易，自己只有安排她指壓按摩等等。

小花也辯稱，自己沒有要性交易，是因為客人說要按大腿內側，所以才會要對方脫下褲子，並沒有觸碰到生殖器。不過，法官認為，若為正常營業之店家，為何要故意設有門禁管制，且在網路上所刊登之廣告，內容多有「乖巧聽話服務用心」、「環境浪漫隱密單獨不受干擾」、「讓我來愛你呵護你讓你鼓脹的身體~ 瞬間得到舒解你未體驗過的享受在等著你」等足以讓人聯想色情之文字，且小花當時穿著低胸洋裝，整個背部裸露，且謝男在此案之前也有前科，因此在勘驗各項證據後認為，謝男的說詞僅為卸責之詞。

法官認為，謝男不思以正道獲取財物，罔顧法令禁制，以媒介、容留女子與男客為半套性交易，並從中牟利的行徑，不僅物話女性、影響社會善良風俗，自應予非難，且犯後未能坦承犯行，態度難稱良好，考量其經濟狀況、智識程度、家庭狀況，等一切情狀後，依犯圖利容留猥褻罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。