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最美詐騙犯出獄開奶茶店　警邀拍反詐宣導片挨批借官方平台打廣告

記者魏有德／綜合報導

四川綿陽「最美酒托」卿晨璟靚出獄後參與當地警方「反詐騙」宣導片拍攝，該影片於昨（25）日曝光後，引起外界正反兩極論戰。有網友認為，卿晨璟靚曾因高顏值通緝照爆紅，代言反詐騙可增加宣傳效果。也有網友認為官方不應宣導「顏值即正義」的錯誤價值觀。甚至有網友批評，宣傳片背景不時出現卿晨璟靚出獄後開的奶茶店，認為有借官方平台打廣告之嫌。

▲大陸最美詐騙犯卿晨璟靚。（圖／翻攝微博）

▲大陸最美詐騙犯卿晨璟靚出獄後協助警方拍攝反詐宣導片。（圖／翻攝微博，下同）

《正觀新聞》報導，綿陽市公安局回應稱，這次反詐宣傳是當地分局制定的策劃，當時並沒有向市局報備。由於考慮到視頻（影片）女主角此前身份，可能會引起輿論，暫時沒有下一步宣傳動作。

綿陽警方於2018年11月20日在網上發出通緝「酒托」詐騙犯罪集團在逃人員的通知，並公布7名嫌疑人姓名及照片。其中，卿晨璟靚因相貌出眾而意外爆紅，還被網友稱為「高顏值詐騙犯」，甚至衍生出，「卿本佳人，奈何作賊」的網路用語。

▲大陸最美詐騙犯卿晨璟靚。（圖／翻攝微博）

卿晨璟靚現年22歲，犯案被逮時也才20歲，經法院判決，她因詐騙案被判刑14個月，在2020年11月時刑滿獲釋。出獄後，卿晨璟靚在綿陽經營一間奶茶店，同時，她也被四川省公安廳反電信詐騙中心「熊貓反詐」宣傳片相中，作為「反詐宣傳人員」在影片中現身。

▲大陸最美詐騙犯卿晨璟靚。（圖／翻攝微博）

該影片內容為卿晨璟靚在出獄後，有詐騙集團再次邀她入夥，卻被她斷然局決並選擇報案，影片最終還預告有續集。影片播出後，外界評價褒貶不一，對此，卿晨璟靚僅表示，做反詐宣傳不光是不讓人被騙，而是讓更多人不要參與到詐騙活動中，「別人的評價都是小事，只要把宣傳做到位就好了。」

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