「新變種Nu」與Delta+特徵差很多！指揮中心：過去個案不會成漏洞

記者嚴云岑／台北報導

可能被世界衛生組織（WHO）命名為Nu的新冠變異株B.1.1.529在各地竄起，鄰近香港也驗出第二例個案。指揮中今（26）日宣布，29日零時起將非洲6國提升為「重點高風險國家」，入境需入住集中檢疫所。醫療應變組副組長羅一鈞表示，新變異株與先前公布的Delta+基因特徵天差地遠，台灣10月有2名個案自南非入境，但定序結果都是Delta。

綜合國際媒體報導，Nu變異株與Beta變異株相似的K417N及E484A突變幫助躲避疫苗產生的抗體，Delta病毒上發現的N440K及紐約變種病毒上的S477N同樣與逃脫抗體的特性有關，極少同時出現的P681H及N679K突變可能使其更具疫苗抗性，曾在Alpha及Beta等病毒出現的N501Y使其更具傳染性。

最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當「可怕」，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界佔主導地位的Delta病毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據WHO統計，11月中迄今南非至少有77例、波札那4例。亞洲地區香港又新增1例，目前累計2例，雖然是從加拿大入境，但與南非個案居住於同一防疫旅館，目前當局正在調查流病相關性。

為了嚴防新型變種病毒入侵，英國今起已暫停南非航班，被問及台灣是否會有類似考量？指揮官陳時中回應，我國與南非並無執飛航班，威脅性相對小，但已先提升風險國家做完整阻絕，再觀察後續情況。

被指揮中心列為「重點高風險國家」的南非六國分別為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，抵台前14天入住或曾於當地轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天。

羅一鈞補充，B.1.1.529算是相當少見的變異株，國內每個境外移入個案都會送病毒基因定序，因為與Delta+基因型態天差地別，不會有過去入境個案成為漏網之魚。而截至上週統計，國內累積220人感染Delta病毒，包括2例簡稱Delta+的AY.4.2，除了43例本土外，其餘177例都是境外移入。