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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文錄Podcast談公投　坦承開放萊豬「必須傾全力解釋落差」

▲▼蔡英文 蘇貞昌 陳其邁 民進黨四個不同意公投說明會 高雄場。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

因應1218四大公投案，身兼民進黨主席的總統蔡英文與知名國際新聞Podcast頻道「敏迪選讀」合作，26日在「耳朵出遊不出油」與「敏迪選讀」兩頻道各釋出一集最新內容。蔡英文在節目中談及開放萊豬進口政策時，直言民眾直觀的感受與國家政策思考有落差，必須開放符合國際標準的產品進口，「至於消費者喜不喜歡，那是市場選擇的問題」。

儘管農委會主委陳吉仲日前在接受「耳朵出遊不出油」節目訪問時，將萊劑類比為「人吃三餐也要吃保健食品」，引發輿論批評，不過，蔡英文今日仍再次登上「耳朵出遊不出油」Podcast節目，並與知名頻道「敏迪選讀」合作，暢談國際外交和公投議題。

主持人敏迪在節目中問及，民間質疑宣布開放萊豬前，政府並沒有傾聽民意；對此，蔡英文說，萊豬進口是長久以來的議題，在上一個政府執政期間就被討論很多，它不僅是關於美豬、貿易的問題，也影響台灣在國際上經貿佈局、整體國家戰略，事實上，自由貿易的精神就是，只要符合國際標準的產品，就必須讓它進口，至於消費者喜不喜歡，那是市場選擇的問題。

蔡英文也說，確實在萊豬議題上，民眾直觀的感受與國家政策思考是有落差的，這個落差，就是在這個階段必須傾全力向人民解釋的，必須理解這是向國際社會傳達「台灣願意遵守國際貿易規則」的訊息，展現願意解決貿易困難的決心。

蔡英文表示，台灣被關注的程度現在應該是有史以來最強的時候，台灣在這幾十年來的發展，變成是一個民主國家，而且是一個貿易能量很大的國家，同時在台灣生產的貨品裡面，有些都是具有全球戰略性意義的，例如半導體，而台灣所代表的民主、自由、貿易的價值，也是在這個時候，全球的所有國家覺得都必須要去注意的。

此外，敏迪也針對公投向蔡英文提出質疑，蔡英文回應，大潭三接的設置是綠能政策的過渡期，對於外商的投資是正面的吸引力，也對於環保有長期的規劃；另對重啟核四議題，蔡則表示一旦發生核災，位於地震帶上的台灣難以承受這個後果，「實在找不出一個最終處置我們核廢料的地方。現在每一個縣市長都拒絕核廢料放在他們的縣市。」

針對蔡英文再次登上Podcast節目，民進黨網路社群中心主任范綱皓說，蔡英文在社群經營上，希望能走出同溫層，除了既有的文字、影像傳播，也要跨足純聲音的社群平台，滿足不同的使用者，尤其使用Podcast的年輕世代相當多，蔡總統透過podcast向年輕世代說明公投案的立場，有助於觸及過往不會接觸到的群眾，讓政府努力的事情被民眾理解，這也是民主社會、開放政治中很重要的一環。

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