　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／跨年管制「鬆綁方案」今公布　陳時中下午2時說明

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/26）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。本土疫情趨緩，下月將迎來跨年大型活動，與去年不同的是，民眾大多已經施打過一劑疫苗，相關活動指引，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）將在疫情記者會上公布。

本土疫情已連續多日無確診病例，但目前國內仍維持二級警戒措施，陳時中日前在疫情記者會上強調，基本上「今年管制會比較鬆」，不會比去年緊，除了維持本土疫情穩定，現在又多一層疫苗保護，屆時跨年也相對會達到較好的標準。

雖然陳時中表示，跨年管制會較寬鬆一些，但在警戒調整及口罩政策上，他認為，進入秋冬會開始擔憂氣候關係，讓病毒活性維持較久，因此降級可能性不高，可能會有些微的調整，但不會有大幅更動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中央流行疫情指揮中心最新防疫準則，外出時仍須全程戴口罩，但室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人照、團體照時；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，可免戴口罩。

另外，指揮中心也取消集會活動人數上限、營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
鳳梨道歉！　夜店狂歡沒戴罩認了：錯誤示範
清心宣布漲價！　珍奶、優多綠漲10%
鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！　他被抓「發燒沒戴罩」
快訊／台股急殺逾2百點！　台積電失守6百元
好市多「第5波超殺品」一次看　外套400有找、電視砍5千
JKF女郎賈曈曈持毒被逮　5000元交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝦皮「橡皮筋手環賣1千」真有人買！女解鎖隱藏服務：CP值超高

快訊／跨年管制「鬆綁方案」今公布　陳時中下午2時說明

阿姨偷帶食材倒火鍋湯流滿桌　店家見3字傻眼：當我們瞎了？

台鐵一早又爆「電車線故障」原因揭曉！竟是一隻大鳥屍體卡電線

快訊／電車線卡大鳥屍體！台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向延誤

帥哥炸雞給妳吃！棄百萬爽缺接36年老攤　一招成藍心湄最愛

2縣市大雨！下週北台剩10℃「冷氣團」達標　專家示警：還會更冷

陳時中今公布「跨年防疫管制」！兩關鍵「只會鬆不會緊」

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

蝦皮「橡皮筋手環賣1千」真有人買！女解鎖隱藏服務：CP值超高

快訊／跨年管制「鬆綁方案」今公布　陳時中下午2時說明

阿姨偷帶食材倒火鍋湯流滿桌　店家見3字傻眼：當我們瞎了？

台鐵一早又爆「電車線故障」原因揭曉！竟是一隻大鳥屍體卡電線

快訊／電車線卡大鳥屍體！台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向延誤

帥哥炸雞給妳吃！棄百萬爽缺接36年老攤　一招成藍心湄最愛

2縣市大雨！下週北台剩10℃「冷氣團」達標　專家示警：還會更冷

陳時中今公布「跨年防疫管制」！兩關鍵「只會鬆不會緊」

女友7秒「剝蝦神技」神逆轉！他驚覺被騙7年　萬人傻：這局佈多久

新手爸想幫孩取動漫名！釣出「劉川楓」親吐淒涼遭遇…網笑翻

玩《世紀帝國4》學歷史　美國大學靠通關遊戲拿學分

興富發聯手桃園豪宅王　最快明年將推七期「真空帶」坪數

監委憂核災恐亡國滅種　8建議轟核安仰賴「大難臨頭原地死守」

租金打7折也無效　東區百萬店面11間等嘸人

聯電與美光達成全球和解協議　分析師：和解金額不大、長期營運仍維持高檔

鳳梨道歉了！　緊急改口「打完針已退燒」沒戴罩認了：錯誤示範

關切區域安全！美訪團訪退輔會、國防部　預計稍晚拜會蔡英文

狼醫稱下體是魔笛！拐騙百女無套上床治病　電視台臥底揭變態療程

蝦皮「橡皮筋手環賣1千」真有人買！女解鎖隱藏服務：CP值超高

一群蜥蜴聚集河邊！12歲童好奇探看...驚見一具女屍嚇壞

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

強冷氣團來襲！這天恐創入冬新低溫紀錄

全聯驚見整排牛奶上鎖　被偷怕了

2縣市大雨　下週北台剩10℃「冷氣團」達標

想幫孩取動漫名！劉川楓現身吐淒涼遭遇

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

洪秀柱「躺床素顏舊照」被翻出！網傻：挺住了

好市多油價少3元　低價秘密曝光

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

幼童塞機車菜籃！淡定爸「車燈全被擋」滑手機

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面