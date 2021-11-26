狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌　變態診療畫面曝光

▲義大利一名婦科醫師謊稱只要女病患與他發生關係就能治癒百病。（組圖／翻攝自推特／@LiberasceltaIT、@SucHikayeleri）

記者葉睿涵／綜合報導

義大利60歲的婦產科醫師米尼耶羅（Giovanni Miniello）為了滿足個人私慾，居然謊稱他的性器官是擁有神奇力量的「魔笛」，只要「不戴套做愛」就能治癒癌症，誆騙了至少數百名女患者與他發生性行為。義大利節目《鬣狗秀》（Le Lene）近日派出臥底演員前去看診，秘密拍攝整個療程，才終於揭發這名狼醫的惡行。目前檢調單位已介入調查。

據《紐約郵報》報導，一名33歲女子瑪麗亞（Anna Maria）向《鬣狗秀》投訴，她因為患有不孕症前去向米尼耶羅求助，卻被告知罹患了人類乳突病毒（HPV），必須與米尼耶羅發生性行為才能治愈。在診治期間，米尼耶羅故意猥褻瑪麗亞的胸部，告訴她「我喜歡小奶女」，還不斷聲稱，自己曾多次以此良方治癒了不少罹癌女患者。

Pacientes con cáncer denunciaron al médico italiano, Giovanni Miniello, quien les señalaba que la única manera de tratar su enfermedad era "teniendo relaciones sexuales con él". Esto se hizo público tras un reportaje en el que se señaló su "tratamiento alternativo"#Mundo pic.twitter.com/t11p13tCRM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2021

《鬣狗秀》接獲爆料後，派出了一名女演員喬裝成患者去看診，並秘密拍攝所有過程。當臥底演員進入診間後，米尼耶羅告訴她，她罹患了HPV，子宮頸上全是白色斑點，但由於自己已接種過HPV疫苗，因此只要她願意和自己發生關係，就能獲得抗體。女演員故意詢問米尼耶羅是否會做好安全設施，沒想到醫師居然表示，只有「無套性行為」才能讓她獲得抗體。

女演員假裝同意與米尼耶羅發生關係，當他們開始脫衣服時，電視台突然闖進來，讓這位已經半裸的醫師大為吃驚。米尼耶羅聲稱，自己從未強迫任何女性與他發生關係，他這麼做是為了從事研究行為，也是為了要救人，「40多年來，我已經成功治愈數百名女性，我只不過用了另一種方式，而且效果非常好」。

在電視節目曝光後，有15名女性站出來，聲稱自己也曾遭米尼耶羅所騙，而當地的反暴力中心也在過去幾天內收到好幾十分相關報告。目前檢察官已就此案展開調查，但米尼耶羅仍在為他的惡行辯解。

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