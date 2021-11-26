不限量！速食店連3天「烤雞、烤雞腿第2件5折吃」　再喝飲料買1送1

▲21Plus、21風味館限時3天烤雞、烤雞腿第2件5折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

限時3天！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」驚喜推出下殺優惠，即日起至11月28日凡於門市購買香草烤半雞、香草烤雞腿，直接享第2件半價吃，加碼喝飲品買1送1，不能放過。另，繼光香香雞也有「香香炸雞買1送1」，把握機會衝吃。

▲香草烤雞腿也有第2件5折優惠。

21PLUS、21風味館宣布祭出「香草烤半雞、香草烤雞腿第2件半價」優惠活動，加碼30元飲品買1送1，即日起至11月28日限時3天登場，此優惠也適用於foodomo美食外送，提醒21TOGO門市、台積電門市不參與本次活動。香草烤雞是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的罪惡口感，深受不少人喜歡。

▲繼光香香雞推香香炸雞買1送1。

另，繼光香香雞近日也驚喜宣布推出「香香炸雞買1送1」優惠活動，至12月5日前每逢周四至周日限定登場，期間凡於門市購買「大份香香炸雞」就送「中份香香炸雞兌換券」，炸雞控不能放過，提醒兌換券使用期限為12月6日至2022年1月2日。

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