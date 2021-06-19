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料理之王星淵、詠帆「宅系夜食堂」宵夜提案TOP3　深夜的飢餓廚房用全家鮮食來解饞

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

▲宅家防疫期間深夜肚子餓要吃什麼？料理之王人氣選手星淵及詠帆的宅系夜食堂提案TOP3，簡單快速端出美味料理。（圖／游星淵、楊詠帆提供，下同）

消費中心／綜合報導

防疫期間天天宅在家「自煮訓練」，煮久了有點失去創意，天天吃一樣的東西也會膩，尤其是夜深人靜的宵夜時間，偶爾有點嘴饞的時候要吃什麼才好？來看看料理之王人氣選手星淵及詠帆的「宅系夜食堂」美味提案，只要利用全家便利商店裡的隨手可得的食材，就能變出多道美味料理，滿足防疫期間的口腹之慾。

料理之王人氣選手星淵和詠帆除了做得一手好菜，也懂善用身邊各種食材，更是全家鮮食的愛好者，這次他們也利用自己平時愛吃的品項來發揮創意，做出讓人垂涎的獨特創意料理！誰說深夜肚子餓只能吃餅乾泡麵？這三道學起來，讓你的深夜食堂更精彩。

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

宅系夜食堂第一道：歐亞海陸鍋飯（四人份）

有時晚上突然肚子餓，彷彿胃裡出現一個黑洞、可以吃下一整頭牛，但大半夜的要去哪裡買食材？！還好全家便利商店就是好鄰居，星淵教你利用全家的人氣商品與簡單的食材，輕鬆做出餐廳級鍋飯。

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

食材：清酒蒸蛤蜊烤飯糰3份、韓式炸雞2份、法式舒肥嫩雞胸2份、洋蔥50g、紅椒50g、⻘椒50g、⼤蒜3顆、花椰菜1⼤朵、番茄醬100克、蛤蜊10顆、透抽1條、⽩蝦6隻（可視個人喜好隨意更換）、檸檬半顆、XO醬少許

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

▲全家便利商店的清酒蒸蛤蜊烤飯糰可快速做出帶有微微鍋巴的口感。

做法：將白蝦下鍋炒出蝦的香氣後加透抽大火快炒至7分熟，洋蔥、紅椒、青椒丁、蒜片與燙熟的花椰菜一起下鍋炒軟，加入番茄醬、XO醬，「清酒蒸蛤蜊烤飯糰」下鍋弄散後，加入同是於全家購買的「韓式炸雞」與「法式舒肥嫩雞胸」（各自先切丁），飯於鍋中鋪平後擺上海鮮料及花椰菜，將蛤蜊燙熟後的蛤蜊水倒入至濕潤佐料程度，以鹽和黑胡椒調味，進烤箱180度烤3～5分鐘後取出放上檸檬角即完成。

星淵不藏私小tips，西班牙海鮮鍋飯最關鍵的口感就是微微帶點鍋巴，而全家便利商店的「清酒蒸蛤蜊烤飯糰」風味十足、口感豐富，烤過的飯糰取代了最考驗火候的鍋巴，清酒蒸蛤蜊省卻了熬煮高湯的費工，簡直就是居家版鍋飯的神隊友。

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

宅系夜食堂第二道：日式燒鳥 

宵夜場最適合去居酒屋吃串燒，但現在都宅在家，好想念香氣十足的串燒！沒關係，用全家便利商店就有的食材也能變出一盤厲害的居酒屋串燒。

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

食材：美式BBQ腿排1份、素花枝丸1份、法式舒肥嫩雞胸1份、蔥⽩（秋葵、杏鮑菇或⼀般烤⾁用蔬菜皆可）、紅椒2顆、⻘椒2顆、料酒、蜂蜜、⾖瓣醬、⿇油、蒜泥1顆量、⽩芝⿇

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

▲自己的深夜食堂想來串串燒？只要走進全家便利商店就可以買到合適的食材。

做法：法式舒肥嫩雞胸、美式BBQ腿排切⼤丁，⼤蔥⽩段與紅⻘椒丁以4:3串成⼀串，素花枝丸串成⼀串，將現有BBQ醬汁、30g料酒、20g蜂蜜、蒜泥、⾖瓣醬、⿇油各⼀⼩匙拌勻製成醬汁，刷上蔬菜料及雞胸⾁醃製五分鐘，放進烤箱選擇中⽕2分鐘或烤箱上下⽕各180度烤2分鐘（亦可使用微波爐，每⾯各微波30秒），最後整串再刷上醬汁、撒上⽩芝⿇即完成。

你是不是也有這種疑惑，明明食材兼備，卻總是烤不出居酒屋大廚的那種風味與口感，難不成是師傅暗槓了什麼撇步。星淵眉頭一揚，點破了關鍵其實就在每間居酒屋的烤醬。全家「美式BBQ腿排」，嚴選BBQ醬汁以及職人等級火候，耐心與經驗的烘烤，保留雞汁與炭火的香氣，卻不失雞肉應有的嫩度口感，讓星淵大讚，比許多餐廳的更美味。

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

宅系夜食堂第三道：唐揚雞蔬菜煎餅

好久沒出國，居家防疫期間也格外想念跟朋友聚餐的時刻，偶爾想來點獨特的異國風味，尤其是深夜的飢餓時刻，如果能來上一份蔬菜煎餅就再好不過！使用家家戶戶幾乎都能拿出的食材與全家便利商店的「日式唐揚雞」和「韓式炸雞」，輕輕鬆鬆就能做出兩種風味的蔬菜煎餅。

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

食材：⽇式唐揚雞2份、韓式炸雞2份、⾼麗菜、⽟⽶粒、麵粉240g、太白粉（樹薯粉亦可）50g、冰水60g、蛋1顆、油30g、鹽

▲▼料理之王,宵夜,全家便利商店,宅系夜食堂,創意料理,鮮食,游星淵,楊詠帆。（圖／游星淵、楊詠帆提供）

▲利用日式唐揚雞和韓式炸雞製作的蔬菜煎餅，充滿濃濃異國風味。

做法：將「日式唐揚雞」與「韓式炸雞」切塊、高麗菜切絲，將麵粉、太白粉、冰水、蛋、油混合，以少許鹽調味後拌勻，將所有食材放入麵糊中拌勻，確認食材皆沾附麵糊，鍋中放入少許油、將煎餅糊放入鍋中壓平，以小火煎至兩面上色即可起鍋。

可別以為詠帆只會做甜點，創意異國料理也是略懂略懂，這道結合日韓雙雞的「炸雞蔬菜煎餅」，特地選用了詠帆近日的心頭好「日式唐揚雞」，味道就像在日本拉麵店必點的唐揚雞，外皮脆、但咬下去滿口雞汁，不小心還會被燙到舌頭，獨門香味讓煎餅的脆口感更上一層樓。這道料理的小巧思在於加了「韓式炸雞」，是近日防疫在家時，詠帆的料理新實驗，韓式炸雞的甜辣、搭配日式唐揚雞的香酥，加上爽口蔬菜，讓這道料理豐富有層次，有全家便利商店，你家馬上變身異國餐酒館。

全家便利商店的鮮食因口味豐富、變化多，深獲許多老饕熱烈討論，更擄獲不少外食族、上班族的心。「清酒蒸蛤蜊烤飯糰」以清酒蒸蛤蜊入味，帶出豐富鮮甜的滋味，飯糰以牡蠣醬油塗抹並高溫烘烤，米飯呈現特殊香氣，大口咬下還能感受到內餡爆汁的美味，層次十足。甫上市不久就引發不少老饕嚐鮮的「美式BBQ腿排」，特選國產雞腿排，搭配廣受喜愛的美式BBQ風味，是超解饞的小點心。

而以薑蒜醃料醃製的「日式唐揚雞」選用口感佳的腿肉製成，油炸過後香氣十足，是居家防疫期間最令人難以抗拒的宵夜選擇。除此之外，「銀鮭鮪魚雙手卷」使用銀鮭菲力，蒸熟保留魚肉鮮甜，再拌入以鮪魚特調的沙拉和蟹味棒，兩種滋味一次滿足。

還在煩惱居家防疫時宵夜要吃什麼？不用再開冰箱翻來找去，走到巷口的全家便利商店挑選幾款鮮食，回家跟著星淵和詠帆動手做，你也可以輕鬆端出讓人驚豔的超強創意料理。
 

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