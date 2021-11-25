前副總統陳建仁曾為了課業大吵　女兒氣到甩門離家深夜不歸

▲前副總統陳建仁接受訪問，談到自己曾為了課業跟女兒大吵。（圖／沒大沒小喇吉歐提供）



記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁接受由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》邀請，除了分享著作《小大人公衛素養課》外也暢聊與女兒的相處趣事，透露自己曾為了課業與小女兒大吵，令她氣到甩門離家深夜未歸；也曾為了堅守與女兒承諾，不對外告知大女兒就讀學校，卻在畢業典禮當天受邀致詞意外曝光，一現身卻讓老友們險翻臉說「藏很久，都不說。」

擁有溫暖的個性及談吐的陳建仁，從小就生活在一個充滿愛的家庭，父母親以溝通及鼓勵的方式培養判斷力及耐性，讓他們能沉著面對任何大小事，鄭弘儀問陳建仁「爸媽都沒有體罰過你們嗎？」陳建仁笑回「他們連罵都會很溫柔，最嚴重的話就是罵『憨囝仔（台）』」接著分享一次他與弟弟打架，媽媽將他們叫到身邊不但沒處罰他們，反而哭了起來說：「沒把你們教好，才讓你們打架。」這段媽媽的自責告白，當場讓陳建仁與弟弟的怒火瞬間澆熄，立刻冷靜思考「為何要打架。」

陳建仁父親希望他能繼承衣缽，但志不在政治的他，仍堅持自己選擇，父母親也尊重並給予空間實踐夢想，鄭弘儀問陳建仁是否會期待兩位女兒也能跟他走相同的路呢？他二話不說回應，「當然會希望啊，從小就一直跟他們說生物有多有趣，希望他們可從事生物相關領域」。

不過，他的兩位女兒遺傳到他的非典型乖乖牌性格，忠於興趣、理性選擇，陳建仁分享大女兒的成績可填台大護理系，但卻選填陽明護理系，不免疑惑問她為何不選擇台大，而不想依附在爸爸的羽翼下並受到高度關注的女兒率性回：「你都在台大醫學院，我怎麼可能要選台大！」而當進入陽明醫學院就讀時，也拜託陳建仁千萬不能告知朋友，他也非常尊重女兒想法，一直到畢業時，女兒被推選邀請爸爸在畢業典禮上致詞，陳建仁一到現場，令他在陽明醫學院的所有的朋友又驚又氣說「女兒藏那麼久，都不讓我們知道。」

接著，鄭弘儀再問雖尊重女兒意見，難道不會有代溝或二代隔閡？陳建仁笑說曾跟小女兒因為課業問題引發衝突，她氣得甩門回房；不久，太太發現女兒已不在房間，一直到半夜12點都還沒回家，兩人急得像熱鍋上螞蟻不斷問人尋找女兒的去向，後來透過教友得知小女兒在教堂傷心禱告，這件事也讓陳建仁反省不該為了好面子而要求成績，應該要以她的立場來思考。

在卸任副總統職務後，陳建仁回任中研院特聘研究員，專注研究，這次首度跨足童書，與超人氣兒童科普作家胡妙芬合作著作《小大人公衛素養課》，這是台灣第一本整合流行病學與預防醫學的圖文知識書，陳建仁鼓勵爸媽與小孩一起共讀，透過互動，除了陪養親子關係更能了解流行病學，建立衛生習慣保持健康。