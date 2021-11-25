拜習會才結束　陸國防部：台灣問題上「美方不應抱任何幻想」

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

「拜習會」日前落幕，大陸國防部新聞發言人吳謙16日表示，中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。但話鋒一轉，吳謙又說，中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯，「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。」

吳謙指出，習近平主席同美國總統拜登舉行視頻會晤，這是中美關係和國際關係中的一件大事，是兩國元首在關鍵時刻對中美關係的又一次把舵引航，為今後兩國兩軍關係發展指明瞭前進方向，注入了新的動力。

吳謙提到，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也符合國際社會的共同期待，「中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。」

▼拜習會。（圖／路透社）



但吳謙也強調，一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭，「我們多次講過，中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。」

吳謙還說，習近平深刻指出，「未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。」中國軍隊願與美方共同努力，以實際行動落實兩國元首會晤精神，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，著眼長遠，立足當下，加強溝通，管控分歧，開展合作，推動中美兩軍關係健康穩定地向前發展，造福中美兩國人民和世界各國人民。