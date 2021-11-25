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社會 社會焦點 保障人權

女友沒藥吃瘋狂砍殺　他奪刀丟貓籠「死不還手」警破門看傻

▲▼中山區1對情侶因談分手爆口角，女友當場持刀砍殺男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲余女砍殺男友後，追出家門哀求男友回家繼續砍，走廊留下男友血腳印。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北余姓女子月初才因服藥過量被強制就醫，回家隔天又找同居男友找藥吃，男友拒絕幫忙，竟遭余女持菜刀瘋狂砍刺，男友奪刀逃命，卻禁不住余女哀求再回家，沒想到余女拿出另把刀子繼續砍，男友死命抵擋就是不還手，直到警方破門看到整屋都是血，趕緊把男友送醫，台北地檢署25日依殺人未遂起訴余女。

犯下殺人案的余姓女子在11月4日疑似服藥過量，出現情緒極度不穩定的狀況，男友報警將她強制送醫治療，余女覺得太丟臉，隔天堅持出院，回家後余女不斷抱怨並希望男友幫忙再去找藥吃，深愛余女的男友堅拒「看妳吃1次就報警1次」，引爆余女殺機。

余女跑到廚房拿出1把長刀，回頭朝男友肚子刺過去，男友隨手用棉被擋開後，余女在家中繞著追殺男友，男友身中多刀，趁隙奪走余女的刀子後，跑出門準備搭電梯逃命，余女此時跟出來，按著電梯按鈕，哀求不會再犯，希望男友一起回家。

男友儘管已經全身是血，仍心軟回頭，一回家就把剛奪下的刀子丟進貓籠並上鎖，同時打電話請朋友幫忙報警，余女一聽到再起殺意，跑回廚房拿出另1把刀來攻擊男友，男友拼命拿家中擺設、拉門阻擋余女，就是堅持不還手，直到警方獲報感到，聽到屋內激烈打鬥聲，破門而入時，被眼前滿地、滿牆的血跡嚇到。

遭砍殺的余男因防禦姿勢關係，左手、左背、左腿都有嚴重開放性傷勢，連左膝韌帶都被砍斷，送醫急救撿回一命，余女遭逮時反咬男友餵她毒品，還企圖用棉被悶死她，為了自保才持刀揮砍，但檢察官調查相關報案、送醫紀錄後，不採信她的辯詞，依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

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