19歲男借把妹裝凱子卻賴帳　友氣炸色誘約出…7煞打到他昏迷！

▲警方在林口區圍捕2車，壓制逮捕7人，救出被害黃男 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子因喜歡把妹裝大方，陸續跟朋友借了6萬元花用，後來多次催討卻又避不見面，惹得朋友不爽，找了6名友人開2輛車以找妹出遊當幌子，設局將他擄走並毆打，警方獲報以車追人，不到4小時，在林口區攔截2車，救出滿身傷痕的男子，但他頭部重創，目前昏迷中，警方在車內起獲槍彈、毒品、刀棍等物，訊後將7人依法送辦。

據了解，王姓男子供稱，與19歲黃姓男子是朋友關係，2人時常一起把妹出遊，但黃男卻愛裝大方，不斷向王男借錢或叫他代墊，陸續借了6萬元；事後王男要討錢卻碰閉門羹，或是失聯找不到人，氣的他翻臉，打算用美人計設局約黃男一起出遊再討債。

23日晚間9時許，2人相約在新北市新莊區龍華路2段的便利商店見面，騙他說要約妹出去玩，王男暗地裡找來一名天道盟天蘆會成員18歲郭男，一行7人開著2部車帶著改造手槍到場，車才停妥，7人衝上前痛毆黃男並拉上車當街擄走，旁邊大樓保全見狀立即報警，警方獲報不敢大意，隨即成立專案小組，調閱監視器以車追人。

黃男被擄後先被帶到淡水區水源山區痛毆，造成他腦震盪、臉部及身體多處擦挫傷，警方經過4小時追捕，在林口區中山路發現2車蹤跡，立即展開攔截圍捕，以優勢警力當場壓制逮捕7人，並救出驚魂未定的黃男。

警方在車上起獲改造手槍、子彈、毒品K他命26包、刀棍、球棒及吸食器等物，對於王男辯稱2人債務是把妹借錢的原因不予採信，懷疑是毒品債務糾紛導致，但黃男頭部重創，目前還在昏迷當中，尚無法釐清，訊後仍依殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、槍砲及毒品等罪嫌移送偵辦。

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▼警方在車上起獲槍械、毒品、刀棍等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）