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分手後還「勾勾纏」！三重男怒揍前女友新歡　反遭刺青男揮刀劃傷

▲▼三重感情糾紛，女子前任男友遭刺青男持刀劃傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報迅速派員到場。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區一名男子與女友分手後仍「勾勾纏」，不斷用手機與前女友聯絡，引起女子新歡不滿，20日晚間11時許，雙方到溪尾街談判，2人見面分外眼紅且皆有飲酒，一言不合爆發衝突下，男子出拳毆打對方，卻反遭摺疊刀劃傷。警方到場後立即逮捕犯嫌，並協助傷者就醫，全案將依傷害、妨害秩序罪嫌偵辦。

▲▼三重感情糾紛，女子前任男友遭刺青男持刀劃傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重感情糾紛，女子前任男友遭刺青男持刀劃傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場地面留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，朱姓男子（59歲）為石姓女子（40歲）的前男友，2人日前因細故分手，但朱男卻以電話持續與前女友保持聯絡，引起石女的張姓（41歲）現任男友不滿，雙方相約在溪尾街談判，孰料朱、張都有喝酒，且情敵見面分外眼紅，2人一言不合爆發激烈衝突，混亂間朱男與何姓友人（43歲）聯手痛毆張男，而張男則掏出折疊刀刺傷朱男。

▲▼三重感情糾紛，女子前任男友遭刺青男持刀劃傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重感情糾紛，女子前任男友遭刺青男持刀劃傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重感情糾紛，女子前任男友遭刺青男持刀劃傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲石女的朱姓前男友（上）、張姓新歡（中）、助陣的何男（下）。（圖／記者游宗樺攝）

現場爭吵聲驚動附近民眾報警，警方迅速到場將雙方隔開，並通知救護車協助朱男就醫治療，其左手臂有約12公分刀傷、臉部有撕裂傷，救治後並無大礙。警方已將現場全數涉案人帶回派出所調查，並扣回作案用的折疊刀，將依傷害、妨害秩序等罪嫌，將張男、朱男及何男移送新北地檢偵辦。

▲警方查扣折疊刀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方查扣折疊刀。（圖／記者游宗樺翻攝）

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