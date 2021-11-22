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鐵鎚砸頭！三重男痛擊前女友老公「狂K爆血」　2小時後遭警逮

▲▼犯嫌得逞後騎車逃逸，2小時後被警方帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲犯嫌得逞後帶著鐵鎚騎車逃逸，2小時後被警方帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子不滿交往7年的女友移情別戀，還在臉書與前女友的現任丈夫發生衝突，竟心生不滿，去買鐵鎚找朋友助陣，21日晚間8時許，到三重區長壽街堵人，見到被害人後直接舉起鐵鎚朝他頭部重擊，犯案後男子立即與同夥騎車逃逸。警方到場後，協助傷者送醫，所幸治療後無生命危險，警方並於2小時內成功逮獲2名犯嫌，全案將依傷害、殺人未遂罪嫌偵辦。

▲▼三重男持鐵鎚敲打前女友的現任丈夫頭部。。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重男持鐵鎚敲打前女友的現任丈夫頭部。。（圖／記者游宗樺攝）

▲犯嫌在長壽街堵到被害人，手持鐵鎚朝對方頭部重擊。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡姓男子（28歲）11年前與劉姓女子（27歲）開始交往，4年前因故分手，劉女轉跟林男（25歲）交往，進而登記結婚，蔡男得知後大為光火，曾與林男在臉書上互嗆，甚至在案發前1星期買好鐵鎚，準備給林男一個教訓。

▲▼犯嫌得逞後騎車逃逸，2小時後被警方帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將蔡男與林男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

蔡男找來林姓友人（29歲）助陣，2人共騎1部機車到三重區長壽街堵人，看到劉女夫妻現身後，竟直接上前堵住林男去路，拿著鐵鎚朝他頭部重擊下去，林男當場痛到蹲在地上，雙手捂著鮮血淋漓的頭，劉女見狀驚聲尖叫連忙阻止，趕緊拿出手機報警。

警方獲報迅速到場，立即協助林男到馬偕醫院急救，所幸經包紮後暫無生命危險，而蔡男與同夥則已騎車逃逸，警方經調閱沿路監視器，在2小時內成功找到2名犯嫌，並將其帶回派出所進行調查製作筆錄，全案將依傷害、殺人未遂罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

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