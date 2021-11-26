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社會 社會焦點 保障人權

有貓膩！三重「惡少球棒隊」為6萬把人打到命危　警挖出內幕

記者陳以昇、葉國吏／新北、綜合報導　

新北市三重區發生一起擄人圍毆事件，兇嫌宣稱朋友因為欠6萬元不還又愛擺闊，才會找人討債、將朋友打到昏迷命危。不過警方追查後發現，事情可能不單純，懷疑跟毒品黑吃黑有關。

23日晚間9時許，2人相約在新北市新莊區龍華路2段的便利商店見面，騙他說要約妹出去玩，王男暗地裡找來一名天道盟天蘆會成員18歲郭男，一行7人開著2部車帶著改造手槍到場，車才停妥，7人衝上前痛毆黃男並拉上車當街擄走，旁邊大樓保全見狀立即報警，警方獲報不敢大意，隨即成立專案小組，調閱監視器以車追人。

▲▼警方在林口區圍捕2車，壓制逮捕7人，救出被害黃男，在車上起獲槍械、毒品、刀棍等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在林口區圍捕2車，壓制逮捕7人，救出被害黃男，在車上起獲槍械、毒品、刀棍等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男被擄後先被帶到淡水區水源山區痛毆，造成他腦震盪、臉部及身體多處擦挫傷，警方經過4小時追捕，在林口區中山路發現2車蹤跡，立即展開攔截圍捕，以優勢警力當場壓制逮捕7人，並救出驚魂未定的黃男。

▲▼警方在林口區圍捕2車，壓制逮捕7人，救出被害黃男，在車上起獲槍械、毒品、刀棍等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在車上起獲槍械、毒品、刀棍等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，王姓男子供稱，與19歲黃姓男子是朋友關係，2人時常一起把妹出遊，但黃男卻愛裝大方，不斷向王男借錢或叫他代墊，陸續借了6萬元；事後王男要討錢卻碰閉門羹，或是失聯找不到人，氣的他翻臉，打算用美人計設局約黃男一起出遊再討債。根據《自由時報》報導，警方懷疑這是一起因毒品黑吃黑引發事端，擴大追查中。

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