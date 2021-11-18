球棒先丟掉！高雄長腿女警「清純又煞氣」　網暈了：想被壓制

▲清純又帥氣的高雄女警。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

近期傳出不少球棒毆打事件，各地都加強警力平息這波「球棒之亂」，有網友就在高雄路邊看到一名女警，當下整個人目瞪口呆，對方紮著馬尾，雙手抱胸和其他員警站在路邊，雖然面部被口罩遮住大半，但逆天長腿展露無遺，還散發出一股高冷霸氣，網友紛紛歪樓留言「想被壓制！」

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出照片，這名女警穿著標準制服、黑色口罩站在高雄火車站附近，雙手交叉在胸口看著遠方，就連口罩都藏不住她的清純氣息，最大亮點還是她的完美比例，腿又長又直，遠遠目測是一名高個兒妹子，也難怪網友都笑說，惡煞看到她球棒都要收起來了，甘心被她制伏。

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▲網友看到她都投降了。（圖／翻攝自爆料公社）

照片曝光幾小時就突破5000人朝聖並留言，「試試拿鋁棒過去，有機會被壓制哦⋯」、「警政署不要騙人考警察喔」、「你想被壓制，還是想把她壓制」、「還在那邊嗎？馬上到」、「這顏質連口罩都擋不住」、「有女警的Line嗎」、「好想被逮捕…」。

不少留言也提到，這名女警遠看就像藝人周曉涵在《必勝大丈夫》的女警裝扮，同樣都是小臉、黑馬尾、大長腿，「遠看跟周曉涵一樣」、「屈哥的喜美要重出江湖了」、「轉運手之戀」。