　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

▲南韓仁川40多歲男子持刀砍殺樓下的女鄰居。（示意圖／CFP）

▲南韓仁川40多歲男子持刀砍殺樓下的女鄰居。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在南韓，因「層間噪音」所導致的各種社會案件層出不窮！仁川市南洞區某聯立式住宅於15日下午發生殺人未遂案件，加害者為住在4樓的40多歲男子A某，他長期以來因各種噪音遭3樓鄰居一家人投訴而懷恨在心，事發當日他砍殺投訴人妻子，導致對方腦死、20多歲女兒也被砍得見骨，警方在此案中被指控應對不當。

綜合《News1》、《韓聯社》等多間韓媒報導，40多歲的A某從2至3個多月前搬進仁川廣域市南洞區的某棟聯立式住宅4樓，他幾乎每天都會拿鐵槌敲地板、製造各種噪音，讓住在3樓的被害人一家三口氣得凍未條，有一天還持續不斷拖著地板搬餐桌，導致噪音直接影響3樓被害人，使得被害人夫婦直接上樓抱怨。

然而，A某之後卻變本加厲，常跑到3樓抱怨被害人一家開、關玄關門的聲音很吵，還持續性騷擾、威脅殺害被害人一家三口，導致雙方之間的磨擦愈來愈大，而被害人夫婦更計畫搬家、遠離惡鄰居，不料卻還是遭遇憾事。

事發當日（11月15日），住在4樓的A某來到3樓被害人家門前，用腳踹門、亂丟宅配包裹，還對著獨自在家的被害人夫婦20多歲女兒吼叫、罵髒話，女兒於是報警處理，沒想到警方態度消極、認為是一般的「層間噪音」問題，表示很難做出處置後，做事就要回到警局，此時20多歲女性嚇得向警方哭泣求救，於是警方要求A某到警局接受調查後，就直接返回警局了。

眼見警察終於回警局，A某再度來到3樓騷擾被害人20多歲的女兒，於是她只好2度報警求救，此時來了1名男警、1名女警。男警欲詢問被害人一家是否提告，因為怕談話內容被A某偷聽到，於是帶著被害人丈夫從3樓走向1樓，留下被害人妻子、被害人20多歲女兒在3樓的住處，而女警則在旁協助。

A某在得知所有男性下樓，手拿兇器走到3樓被害人住處，當著女警的面狠狠持刀刺穿被害人妻子的下巴與頸椎，當場血流如注、鮮血飛濺長達1公尺，女警嚇得驚聲尖叫，忘記自己警察的身份，自顧自的逃跑至樓下求救，而被害人20多歲的女兒則在抵抗過程中，遭到A某砍傷，其臉部與雙臂的傷口深可見骨肉。

▲▼南韓警察,韓國警察,女警（圖／CFP）

▲南韓女警眼見被害人遭持刀砍殺噴血，嚇得從現場逃跑。（示意圖，非當事人／CFP）

被害人丈夫聽到妻子被砍時的慘叫聲後驚覺不妙，跑回住處想要救妻女，他用雙手抓住刀刃，當場壓制住A某，此時2名警察才不疾不徐地用電擊槍射擊A某，將之逮捕歸案。

被害人妻子傷重昏迷，目前驚傳已達被診斷為腦死的狀態。而一名自稱被害人妻弟弟的網友也在青瓦台官網發起連署，指控警方事後施壓被害者家屬勿在此事針對警方怠忽職守的部分上張揚。對此，南韓社會輿論普遍對逃離事先現場的女警感到不滿，2名警察也被仁川論峴警察署施以待機發令（停職）處分。

對此，日前才搭直升機登上獨島的警察廳長金昌龍於今（21）日下午5時（台灣時間下午4時），針對仁川論峴警察署的辦案人員怠忽職一事，向全國民眾道歉。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
第一次去男友家就「噴出來」　黑絲妹搭電梯崩潰
男星打疫苗脫了！「結實線條」網全暴動：想當護士
阿公3度性侵孫女「用手機拍片」　還逼打手槍
決裂前最後一場直播！鄧佳華搞消失「放鳥連千毅」　他當場氣爆
冷血殺店員！紙雕師「爸是黑道高層」　被送新加坡學格鬥
店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎
林智勝滿貫砲生涯第289轟　追平張泰山並列中職全壘打王
快訊／超商店員遭刺死亡！　7-11總部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

耶路撒冷爆槍擊至少1死3傷　當局：嫌犯是恐怖分子已遭擊斃

狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

羞曝埃及嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤驚喜飆淚：他來英國了

允許台灣設立代表處　立陶宛前總理：意味將與中國斷交

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

惡鄰遭投訴噪音！惱羞砍女住戶「噴血1公尺」腦死　女警尖叫竄逃

大馬衛生官員接種加強劑後猝逝！　混打疫苗品牌曝光

媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

美國2021年染疫死亡數「超過2020年」　關鍵3原因曝光

美軍事委員：中國恐在北京冬奧後犯台　共軍加大軍事力度原因曝

耶路撒冷爆槍擊至少1死3傷　當局：嫌犯是恐怖分子已遭擊斃

狂粉提金上台整桶淋下！　女歌手「被鈔票雨淹沒」嬌喊：感謝厚愛

羞曝埃及嫩尪床戰「強得像法老」　82歲嬤驚喜飆淚：他來英國了

允許台灣設立代表處　立陶宛前總理：意味將與中國斷交

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

范玉禹相隔1690天先發演出完投勝！悍將5比1味全龍

高雄8區瀰漫「化學酸臭味」民眾崩潰投訴！環保局抓到卻無法開罰

迷妹拿出偶像小卡...海底撈「超暖心服務」3600次轉推：是天堂吧

最終戰兄弟滿滿紀錄！6比3逆轉樂天　林智勝289轟追平張泰山

紀言愷打疫苗直接脫了！　「結實線條」網一看全暴動：想當護士

戴愛玲自爆曾姊弟戀！遇《分手中》張基龍「會勇敢接受」

暑假寄宿！阿公3度性侵孫女「還逼打手槍」　犯案時1個動作GG了

徐若熙仍受保護　味全明年目標4成5勝率、避免墊底

住宅改造節目「紅磚毛胚屋」要580萬！　網狂轟：退錢打掉重蓋

林子崴首度挨轟仍淡定續投　曾總觀察心態強很好

國際熱門新聞

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

繼父當垂死媽面性侵12歲女！　她11年後看著他死

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

爆乳護士妹陪你打！妓院接種免費送性愛桑拿

胡錫進曝彭帥影片　國際奧會很擔心

挺台被中國外交降級　立陶宛回應了

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

國際女網挺彭帥嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

當街搶劫！9歲妹狂揍歹徒把他打跑

更多熱門

相關新聞

女友變心喊分手！噁胖男持刀砍殺19樓拋屍

女友變心喊分手！噁胖男持刀砍殺19樓拋屍

南韓一名挺著鮪魚肚的31歲變態男子，在26歲同居女友表示想要分手後感到非常惱怒，於是竟然持刀砍殺對方，還將對方拖上19樓的公寓大樓住處，最後甚至將同居女友狠狠地從陽台窗外往下拋，導致其被砍傷後墜樓慘死。

日本外相林芳正獲王毅邀「出訪中國」

日本外相林芳正獲王毅邀「出訪中國」

南韓電商龍頭Coupang股價慘跌！恐步下神壇

南韓電商龍頭Coupang股價慘跌！恐步下神壇

KIA Sportage Hybrid油電版亮相

KIA Sportage Hybrid油電版亮相

南韓女軍官成功生下「五胞胎」！

南韓女軍官成功生下「五胞胎」！

關鍵字：

日韓要聞南韓仁川層間噪音女警

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面