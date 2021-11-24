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今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐「強烈冷氣團」時間曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周四南方雲系北移，雨區擴大。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今水氣最少，周四又變天！中央氣象局觀測，今天（24日）清晨全台最低溫出現在新北市瑞芳、嘉義市東區、嘉義縣民雄鄉的13.5度。氣象專家賈新興提醒，下周二、下周三冷空氣強度，有機會達到強烈大陸冷氣團或更強，要持續追蹤。對此，氣象局預報員張承傳表示，目前預估類似周二這波等級，由於還有一周時間，得再觀察。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周四清晨東北季風影響，但強度較減弱，今晨中部以北、東北部低溫15、16度，其他地區17度；白天高溫較周二回升一些，北部、宜蘭、花蓮19至22度，其他地區25至28度，中南部日夜溫差大；今水氣最少，東半部、大台北山區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴。

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▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周四清晨也是涼一些，低溫會再回升1、2度；但周四因南方雲系北移，水氣增多，北部、東半部降雨機率提高，南部地區及中部山區也有局部短暫雨，持續到周五上半天，是水氣較多的時間，周五下半天剩迎風面東北部、北部有局部雨，中南部轉為多雲到晴。

張承傳表示，周五、周六東北季風增強，但強度沒那麼強，各地低溫17、18度；東北季風周日減弱，氣溫回升，東半部、北部有些下雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，下周二鋒面通過，加上東北季風再增強，冷空氣強度會比周五、周六再強一點， 有點類似周二這波等級；至於是否會像專家說可能達到強烈冷氣團，由於還有一周的時間，還要再觀察。

賈新興23日指出，特別值得觀察下周二、下周三的冷空氣強度，應該有機會達到強烈大陸冷氣團或更強的系統，持續追蹤。

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今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐「強烈冷氣團」時間曝

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